Seksi vücutların ve doğru anların iki kişiye yetmediği zamanlar olabilir. Yalnızca vücutlarımızı değil, ruhumuzu da daha seksi hissettirecek notalarla yatak odasındaki eğlenceyi bir karnavala dönüştürme fikrinden kurtulamıyoruz. Oyun şimdi başlıyor... Siz yine de sesi biraz daha açın, komşular duymasın!

Ustaca şekillendirilmiş saçlar, pahalı bir elbise, lüks bir restoran ve romantik bir akşam yemeği. Belki de semtin meşhur sokak lezzetleri, salaş kıyafetler ve birbirinden başkasını görmeyen iki çift göz... İki ihtimalin içinde birbirini arzulayan iki ruhun olduğuna eminiz. Her iki senaryonun da devamında serin bir sonbahar akşamı eve doğru yol alınacak ve son 45 dakikadır iki tarafında düşündüğü bahanelerden biri sayesinde dört duvar arasında geceye devam edeceğiz.



Klişelerden korkmayanlar için ‘kahve içmek ister misin?’ sorusuysa hala geçerliliğini koruyor. Şartlar aşkın en orijinal şovu için ne kadar müsait olursa olsun; ufak bir eksiklik direkt göze çarpıyor. Havaya girmek için birer kadeh yerine müziği tercih edenler için buradayız. Belki de aradığı tetikleyicinin müzik olduğunu birazdan öğrenecekler için de tabii…



Seks hakkında, sırasında, sonrasında ve öncesinde yapılması gerekenlerle ilgili birçok şey söylüyoruz. Hatta bunların yanı sıra seks yapmama özgürlüğünden de bahsediyoruz. Genellikle bedenler ve hazla ilgilendiğimiz konuların yanında bu kez ruhlarımızdan söz ediyoruz. Ruhun gıdası olarak da kabul ettiğimiz müzik, yalnızca kulaklıklarımızla geçireceğimiz zamanın ilacı değil; aksine iyi bir tetikleyici olarak karşımıza çıkıyor. Yatak odamızın ‘soundtrack’i tahmin ettiğimizden daha önemli olabilir mi? Olabilir!



BOL BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER



Öncelikle, seksin bir aşk eylemi olduğu konusunda anlaşalım. İnsanlığın başından bu yana var olan bu eylemin (şüphemiz var mı?) bol bilinmeyenli denklemlerini çözmekse hiç modası geçmeyen bir alışkanlığımız. Alışkanlıklardan bahsetmişken hepimizin kendini rahat hissettiği ve konforlu rutinleri olduğunu biliyoruz.



Bu rutinler seks hayatımızda da geçerliliğini koruyor. Fakat bazen görmezden geldiğimiz dış etkenler hem seksin içeriğini hem de performansımızı fazlasıyla etkiliyor. Yatak odasına giden yola döşenen taşların içinde müzik en önemlilerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal hayatınızda da deneyimlemiş olduğunuz müziğin harekete geçirici etkisini yok sayamıyoruz. Bir gece kulübünde olduğunuzu varsayalım…



Ruh haliniz nasıl olursa olsun size hitap eden o müziğin tınılarını duyduğunuzda vücudunuz ve beynininiz ona eşlik etmek üzere harekete geçiyor, değil mi? Şimdi bunu arzuladığınız bir bedenin karşısında denemeye ne dersiniz? Alışılagelmiş cinsel rutininizi esaslı bir müzik listesiyle karnavala çevirmekten bahsediyoruz.



Ritmin verdiği yetkiye dayanarak, bu zamana dek bazen toplum bazen de kendi kendimize koyduğumuz sınırları kaldırmaya kararlıyız. Ayrıca yine fonda çalan müziğin stres, yorgunluk ve endişeleri ortadan kaldırma özelliğini de artı hanemize çabucak işliyoruz.



YETENEK HER ZAMAN ÇOK SEKSİ!



Yirmili yaşlarının tam ortasında bir kadın konuğumuz, partnerinin iyi bir müzik zevki olduğunu bilmenin kendisini fazlasıyla havaya soktuğunu iddia ediyor. Otuzlu yaşlarının başında bir erkek ise; “müzik, partnerimle geçirdiğim özel anları daha da özel kılıyor” sözleriyle aramıza katılıyor. Çift, her türden müziğin yer aldığı karışık bir listeyle yatak odalarını sürprizle dolu bir dünyaya dönüştürmüşler.



Evliliğinin altıncı yılını geride bırakan genç bir kadın, müziğin tek başına yeterli olmadığını ama işin içine dans da dahil olduğunda kendini daha hazır hissettiğini ifade ediyor. Bazen iyi bir liste de yeterli olmayabiliyormuş. Gördüğünüz gibi yetenek her zaman çok seksi! Son olarak bir başka erkek konuğumuz ise partneriyle beraber hazırladıkları müzik listesini ‘şehvet kokan bir playlist’ olarak yorumluyor.



Anlaşılan bazılarımız fazlasıyla eğleniyor. Müzik listelerinin içeriğiyse tamamen göreceli. Kimisi elektronik müziklerden hoşlanırken diğerleri caz sevenler arasında yer alıyor. Genellikle R&B ve soul türdeki müziklerin tercih edildiği ifade edilirken, rock ve rap müziklerin pek iç açıcı olmadığı da listemizdeki yerini alıyor.



Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer, müziğin korkuyu kontrol edilebilir hale getirdiğini; savaşamaya ve zevki artırmaya daha fazla teşvik ettiğini ifade ediyor. Partnerlerin ön sevişme esnasında haz almaya yönelik hareket dürtülerini de kolaylaştırdığını ekliyor. Bunun üzerine yatak odasında herhangi bir müzik ile kendi hazırladığımız listelerin nasıl farklı etkileri olduğunu merak ediyoruz. Uzm. Kl. Psk. Pelin Hazer; “En sevdiğimiz şarkıları dinlediğimiz an ile cinsellik sırasındaki fizyolojik etkilere bakacak olursak aynı etkilere tanıklık ediyoruz.



Bunlar; irileşmiş gözbebekleri, artan kan basıncı, daha hızlı nabız, ciltte düşük elektrik iletkenliği ve fiziksel hareketle ilgili beyin bölgelerinin aktivasyonu.” Herkes favori şarkılarını şimdiden bir kenara not etmeye başlasa iyi olacak! Son olarak müziğin bizi nasıl etkilediğini merak ediyor ve şu cevabı alıyoruz; “Araştırmalar müziğin beynin üç bölgesini etkilediğini söylüyor. Ödül ya da zevk sistemi, sosyal ilişki veya bağlanma sistemi ve limbik sistem (duyguları işleyen) alanlar etkileniyor. Bu bölgeler tetiklendiğindeyse ödül sistemi devreye giriyor.”



SOFİSTİKE BİR ETKEN



Tüm romantik kaygılarımızı kenara bırakarak (bırakabilmek mümkünse tabii) seksin aynı zamanda iddialı bir egzersiz olduğu gerçeğini de unutmayalım. Müziksiz bir egzersizin hiç de motive edici olmadığını söylememize gerek yok galiba. Müzik yalnızca aşk şovunuzu komşularınızdan saklayacağınız bir kılıf olamayacak kadar sofistike bir etken. Yine de karşı cephede, notaların gücüyle tarafların duygusal bağ kurmakta daha kolay yol kat ettiğinin altını çizelim. Söz konusu yatak odası olduğunda vücudumuza, iç çamaşırlarımıza ve seks oyuncaklarına ne kadar dikkat ediyorsak fon müziğimize de o denli dikkat etmeliyiz.







MÜZİĞİN ELLİ TONU



Bu konuda size ilham verecek bir de teorimiz var. Sinema ve televizyonda şahit olduğumuz tüm iyi sevişme sahnelerindeki müzikler anı ve coşkuyu izleyiciler nazarında ikna edici hale getirmek adına özenle seçiliyor.



Son yılların en ateşli serisi Grinin Elli Tonu bu konuda iyi bir referans olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Bay Grey ve dudak ısırtan fantezileri romantik bir eksene otursa da büyük aşkı Anastasia ile bir araya geldiklerinde tüm iddialı parçaların hakkını veriyorlardı. Tam olarak hatırlayamadıysanız seriyi yeniden izlemek için bundan daha iyi bir fırsat olamaz.



Müziğin bizi üzdüğü, sevindirdiği ya da motive ettiği anları hatırlıyoruz. Ruh halimize direkt olarak etkide bulunan bu notaların etkisini yatak odasında da hafife almamanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Seks ve müzik insanlık tarihinin en eski ikililerinden biri. Fakat buna rağmen, hala ‘olmalı mı, olmamalı mı?’ sorularıyla karşı karşıya kalıyoruz.



Bu sorunun mutlak cevabını vermek imkansız. Çünkü sonuç olarak, iki kişinin aşkını ilan ettiği bu keyifli eylem tamamen kişisel zevklere dayanıyor. Biz her ihtimale karşın ihtiyaç halinde çalmanız üzere bir ‘acil durum listesi’ hazırladık. Eğer her şey yolunda giderse serin bir sonbahar akşamı kahve içme bahanesiyle davet ettiğiniz partnerinizi havaya sokmak için yapmanız gereken tek şey sıradaki parçayı çalmak. Müziğin ritmine ayak uydurmayı ihmal etmeyin, olur mu?



ACİL DURUM LİSTESİ



• Feeling Good-Michael Bublé

• All of Me-John Legend

• Stay With Me-Sam Smith

• Verum-SoN

• Je t’aime Moi Non Plus-Serge Gainsbour&Jane Birkin

• Pony-Ginuwine

• Earned It-The Weeknd

• To Let Myself Go-The Avener, Ane Burn

• Baby Powder-Jenevieve

• Instant Crush-Daft Punk&Julian Casablancas

• Summer Vine-Nancy Sinatra&Lee Hazlewood

• Sexual Healing-Marvin Gaye



Yazı: Baran Alışkan