Evlilikte arkadaşlığın artıları ve eksileri nelerdir?

Bazı insanlar için arkadaşlık, evliliklerinin yalnızca bir özelliğidir. Aşağıda, ne anlama geldiği, artıları ve eksileri de dahil olmak üzere bir ilişkide arkadaşlık hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca "Bir ilişkide arkadaşlık neden önemlidir?" sorusunun cevabını da bulacaksınız.

EVLİLİKTE ARKADAŞLIK NEDİR?

Evlilikteki önemine girmeden önce arkadaşlığın anlamını anlamak faydalı olacaktır. Evlilikte arkadaşlık ve daha da önemlisi eğlence amaçlı arkadaşlık, evli bir çiftin birlikte vakit geçirmekten ve ortak eğlence etkinliklerine katılmaktan keyif almasıyla ortaya çıkar.

Peki rekreasyon ne anlama geliyor? Bu, birlikte sinemaya gitmeyi, yürüyüş yapmayı, kamp yapmayı, plaja gitmeyi veya birlikte oyun oynamayı içerebilir. Spesifik aktivite, eğlence amaçlı arkadaşlığın hoşunuza giden aktiviteleri yaparak birlikte zaman geçirmenizi gerektirmesi gerçeğinden daha az önemlidir.

Evliliklerde eğlence amaçlı bir arkadaşlığı yaşamak önemlidir. Yeni aktiviteleri denedikçe birlikte eğlenmenize, aranızdaki bağı güçlendirmenize ve samimi bir bağ paylaşmanıza olanak tanır.

Evlilikte arkadaşlık duygusu olmadığında eşlerden biri veya her ikisi de duygusal ihtiyaçlarının ihmal edildiğini hissedebilir. Arkadaşlığın eksikliği, yalnızlık ve izolasyon duygularına yol açabilir ve bu da harika bir evlilik olmaz.

EVLİLİKLERDE ARKADAŞ OLMAK İÇİN ÖNERİLER

Evlilikte arkadaşlık hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki örnekleri inceleyin:

Birlikte düzenli hafta sonu kaçamakları yapmak

Her gece akşam yemeğinden sonra bir akşam yürüyüşünü paylaşmak

Maraton gibi yarışlar için birlikte antrenman yapıyoruz

Tiyatroda haftalık film randevusu olması

Yemek pişirme gibi yeni beceriler öğrenmek için birlikte ders almak

Haftada birkaç kez birlikte spor salonuna gitmek

Birlikte yürüyüş yapmak veya sırt çantasıyla seyahat etmek

Birlikte müzik dinlemek veya favori şarkıları paylaşmak

Parkta samimi konuşmalar yapmak

Birlikte plajları veya halka açık parkları ziyaret etmek

Yukarıda belirtilen faaliyetler yalnızca örnektir ve siz ve eşiniz için keyifli olduğu sürece, istediğiniz her şey olabilir.

Arkadaşlık evliliğinin 5 artıları ve eksileri

İnsanlar ömür boyu sürecek bir partner düşündüklerinde, arkadaşça evlilikle ilgilenen birinin iyi bir seçim olduğunu görebilirler. Arkadaşlık evliliğinin hem artıları hem de eksileri vardır ve bunlar aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

EVLİLİKTE ARKADAŞLIĞIN 5 FAYDASI

1. Yüksek derecede yakınlık

Arkadaşlık evlilikleri yüksek düzeyde yakınlık ile karakterize edilir. Bu, eşlerin birbirine oldukça bağlı olduğu ve birbirlerine karşı güçlü bir hoşlanma duygusuna sahip oldukları anlamına gelir.

2. Paylaşılan aktiviteler

Arkadaşça sevgiye sahip çiftler birlikte aktiviteler yapmaktan hoşlanırlar. Bu, gezilere çıkmayı, ortak hobilere katılmayı ve sadece akşam yürüyüşlerinin ve filmlerin keyfini çıkarmayı içerebilir.

3. Ömür boyu taahhüt

Evlilikte arkadaş gibi olan insanlar uzun süredir bu işin içindedir. Sağlıklı bir arkadaşlık sevgisi düzeyi oluşturduğunuzda, ömür boyu sürecek bir partnere sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

4. Etkinliklerden keyif almak

Birlikte gezilere çıkmaktan ve etkinliklere katılmaktan keyif alacaksınız, böylece hayat her zaman heyecan verici olacak.

5. En iyi arkadaşınızla evli olmak

Evlilikte arkadaşlığı, en iyi arkadaşınızla evli olmanın eşdeğeri olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlığın güçlü temeli, hayatın size sunduğu zor zamanları atlatmanıza yardımcı olabilir.

EVLİLİKTE ARKADAŞ GİBİ OLMANIN DEZANANTAJLARI

Birçoğu arkadaşça aşkın faydalarından yararlansa da bu tür evlilik herkes için uygun olmayabilir. İşte 5 potansiyel eksi durum:

1. Gerçekçi olmayabilir

Evlilikte arkadaş gibi olmak eğlenceli ve tatmin edici olabilir, ancak bazı çiftlerin evliliğini ortak faaliyetler etrafında odaklayacak zamanı olmayabilir. Ebeveynlik görevleri ve mali sorumluluklar nedeniyle eğlence etkinliklerine öncelik vermek zor olabilir.

2. Tutku eksikliği

Bağlılık ve yakınlık, gerçek anlamda dostane bir evliliğin merkezinde yer alır, ancak tutkunun ya geliştirilmesi gerekir ya da zamanla azalır. Bol miktarda romantizm içeren bir evlilik arıyorsanız, evlilikte yalnızca arkadaşlık kurmak en uygun seçenek olmayabilir.

3. Faaliyetler konusunda her zaman anlaşamayabilirsiniz

Evlilikte arkadaşlığın keyfi, sizin ve eşinizin keyif aldığı aktivitelere katılmanıza olanak sağlamasıdır. Ortak ilgi alanlarınız ve hobileriniz azsa, evliliğinizi ortak faaliyetlere odaklamak ikinizden birini veya her ikisini de hayal kırıklığına uğratabilir.

4. Bir şeylerin eksik olduğunu hissedebilirsiniz

Eğer evliliğiniz sadece arkadaşlığa dayanıyorsa, tutku eksikliğinden dolayı bir şeylerin eksik olduğunu hissedebilirsiniz. Eşinizle aranızda yeterli kimya ya da cinsel yakınlık yokmuş gibi görünebilir ya da birbirinize karşı fiziksel çekiciliğiniz olmayabilir.

5. Sadece bir arkadaşlıkmış gibi hissedebilirsiniz

Evlilikte sağlam bir dostluk temeline sahip olmak faydalıdır ve bazı çiftler için kalıcı bir evliliği sürdürmek için gereken tek şey arkadaşlıktır. Ancak daha fazlasını arzulayanlar için, arkadaşça bir evlilik bir arkadaşlık gibi hissedilebilir ve tatmin edici olmayabilir.