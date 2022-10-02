İlişkide en önemli nokta saygı: Bir ilişkide karşılıklı saygıyı korumak için 15 adım

İlişki içerisindeyken partnerinizle olan iletişiminiz ona duyduğunuz sevgi ve saygı çok önemlidir. Unutmayın bir ilişkinin temelini sadece sevgi değil saygı da oluşturur bu temeli atladığınızda ilişkinizdeki dinamikler tamamen değişecektir. Peki ilişkide karşılıklı olarak 'saygı' nasıl gösterilir? İlişkide partnerinize saygı göstermenin 15 yolu...

1. Partnerinizin ihtiyaçlarını, isteklerini ve endişelerini dikkatle dinleyin

Bir ilişkide karşılıklı olarak ihtiyaçlarını gözlemlemek ne istediğini anlamak ve buna karşılık verebilmek çok önemlidir. Partnerinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini sağlıklı bir ilişki için dinlemeli ve yapabileceğiniz şekilde gerçekleştirmelisiniz.

2. Yalnızca eşinizin yaptıkları için değil, eşinizin kim olduğu için de teşekkür, takdir ve şükran sözleri söyleyin

Öncelikli olarak partnerinizin yaptıkları için değil kişiliği için onu takdir ettiğinizi gösterin. Onun size hissettirdikleri için teşekkür edin. Bu tarz küçük ayrıntılar her zaman sizi ve partnerinizi mutlu edecektir.

3. İlişkiyi canlandırmak için mizahı kullanırken, sadece şakacı bir şekilde alay etmeye ve atışmalarla yaralamamaya dikkat edin

Partnerinizle eğlenirken onu kırıp, incitmemeye özen gösterin. İlişkide şakalar yapmak mizahınızı kullanmak eğlencelidir ve ilişkiye heyecan katar ancak onu incitmemeye de özen gösterin.

4. Sadece eşinizin güçlü yönlerine ve yeteneklerine dikkat çekmek amacıyla başkalarıyla karşılaştırma yapın

Kendinizi biriyle kıyaslamak nasıl ki hoşunuza gitmezse bunu partneriniz için de yapmayın. Onun eksik yönlerini biriyle kıyaslamak yerine onun güçlü yönlerini öne çıkaracak örnekler verin.

5. Çatışmalar sırasında farklılıkları çözmek için partnerinizle dikkatlice tartışın

İlişkide tartışma gayet normaldir ancak bu tartışmaları kendi düşüncenizi söylemek için kullanın. Tartışmalarınız çözüm odaklı olsun, tartışmayı uzatmak için değil.

6. Şikayetlerinizi başkalarıyla paylaşmak yerine doğrudan eşinizle konuşun

Tartışma konularınızı başkalarıyla konuşmak yerine öncelikle eşinizle halletmeye çalışın. Tabi ki başkalarıyla paylaşmak ve düşüncesine inandığınız birinden yardım almak çok normaldir ancak öncelikle eşinizle halletmeye çalışın.

7. Gözlerin yuvarlanması da dahil olmak üzere her türlü aşağılamayı yasaklayın

Partnerinizle tartışırken saygı çerçevesinden çıkmayın. Tartışmak demek farklı düşüncelerinizi dile getirmek ve bunları çözmek demektir. Bu asla karşınızdakini aşağılamak olmamalı.

8. İletişiminizden sabırsız ve sinirli tonları çıkarın

İletişim kurarken özellikle bir konu hakkında tartışırken iletişim dilinize önem verin. İletişim diliniz tartışmanın en önemli noktalardan biridir bu yüzden iletişim diliniz ne kadar sakinse o kavgalarınız o kadar az şiddetli geçecektir.

9. Partneriniz yanlış seçimler yaptığında, “Hepimiz hata yaparız ve onlardan öğrenebiliriz” gibi bir şey söyleyerek şefkatli ve güven verici olun

İnsanız ve hepimiz hatalar yapabiliriz bu yüzden partnerinizin de hata yapabileceğini asla unutmayın. Yanlış bir seçim yaptığında onu aşağılamak yerine ona şefkat gösterdiğinizi ve bunun çok normal olabileceğiniz dile getirin.

10. “Mükemmel fikir” gibi cesaret verici kelimelerle, önemli olduklarını sözlerinizle doğrulayın

Güzel ve motive edici bir kaç kelime veya cümle ona kendinin önemli olduğunu hissetirecektir bunu unutmayın. Onun gününü güzelleştirmek istiyorsanız hatta en kötü kararlarında bile ona destek olmak istiyorsanız motive edici bir kaç cümle ile onu mutlu edebileceğinizi unutmayın.

11. Partnerinizin tarzına saygı gösterin

Herkes renkli bir karakterdir kimisi tarzımıza daha yakınken kimisi çok farklıdır. Çok farklı olsun veya olmasın onun tarzına onun isteklerine her zaman saygı gösterin bu ona bir alan oluşturun.

12. Elinizden geldiğince partnerinizin seçimlerini destekleyin

Partnerinizin en çok sizin desteğine ihtiyacı olduğunu unutmayın. Onun kararlarına ve seçimlerine her zaman destek verin bu onu çok mutlu edecektir.

13. Saçma bir seçim yaptığınızda, mümkün olan en kısa sürede özür dileyin

Yanlış kararlar alabilirsiniz veya yanlış seçimler yapabilirsiniz önemli olan bunlardan ders alıp karşınızdaki kişiden özür dilemek ve hataları tekrar etmemek. Bu yüzden öncelikle yanlış yaptığınızı fark edişinizi ona aktarın daha sonra da özür dileyin.

14. Partnerinize onunla gurur duyduğunuzu söyleyin

Partnerinize her koşulda gurur duyacağınızı ona beyan edin. Onu motive etmek için, ilişkinizi canlandırmak için veya onu cesaretlendirmek için onunla gurur duyduğunuzu her zaman ona belli edin çünkü sizin şefkatinize ve cesaretinize ihtiyacı olabilir.

15. Partnerinize olan saygınızı başkalarının önünde beyan edin

Eşinize, birlikte yarattığınız ilişkiden çok memnun olduğunuzu ve saygınıza layık bir partnere sahip olmaktan memnun olduğunuzu söyleyin. Unutmayın onunla gurur duyduğunuzu veya ona olan sevginizi sadece ona söylemek yetmez bunu başkalarıyla konuşurken de dile getirin.