Mesaj üzerinden kavga etmek: Fexting! Neden yapılır ve neden yapmamak lazım?

Partnerinizle 7/24 birlikte değilseniz büyük olasılıkla gün içinde mesajlaşıyorsunuz. Ve herhangi bir konuşmada olduğu gibi, duygular yükseldiğinde, bu mesajlar bazen hararetli olabilir. Gerçek bir terim olduğunu bilmeden muhtemelen daha önce milyonlarca kez deneyimlediğiniz olaya, yani mesaj ile kavga etmeye ise “fexting” deniyor.

Seks terapisti Martha Tara Lee, "Romantik bir ilişkide mesajlaşarak kavga etmek, arka arkaya kızgın veya kırıcı mesajlar alışverişi gibi görünebilir" diye açıklıyor. Lee, çoğu zaman, yüz yüze iletişim kuramadığınız için metin yoluyla iletilen suçlamaları, ve olumsuz duyguları da içerir, diyor.

Fexting, değiş tokuş edilen kelimelerin eksikliği ile de karakterize edilebilir. Örneğin, Intimacy Institute direktörü seks terapisti Jenni Skyler, bunun asenkron iletişim gibi görünebileceğini söylüyor. Temel olarak, partnerinizin telefonunun elinin altında olduğunu biliyorsunuz, ancak o size cevap vermemeyi seçiyor. Ya da yanıt verdiklerinde, sizi kısa, basit yanıtlarla başından savıyor.

Tüm bunları yaşadıysanız, tahmin ettiğiniz gibi Fexting, eşinizle tartışmak için en etkili yol değil. Skyler, mesajlaşırken yanlış iletişim için çok fazla alan olduğu düşünüldüğünde, bunun doğru olduğunu söylüyor.

Ancak uzun mesafeli ilişkiler, çalışma saatleri veya sadece ilgili arkadaşlarla ayrı zaman geçirmek nedeniyle, bazen metin yüzünden kavga etmek ideal olmasa da kaçınılmaz olabilir. Bununla birlikte, fexting'i daha etkili hale getirmenin yolları var. Uzmanlara göre, bunu ilişkiniz için nasıl bir avantaj haline getireceğinizi bile öğrenebilirsiniz. Bunu mümkün olan en verimli şekilde yaptığınızdan emin olmak için önerdikleri şeyler ise aşağıda bulunuyor.

Partneriniz ile fexting yaptığınızı nasıl anlayabilirsiniz?

Daha önce de belirtildiği gibi, partnerinizle mesaj yoluyla kavga edişniz birkaç farklı biçimde olabilir. Bunlardan birini fark ederseniz, muhtemelen tartışıyor olabilirsiniz:

Mesaj aracılığıyla iletilen öfke veya düşmanlık

Geçmiş veya güncel olaylar için suçlamalar

İncitici lakap takmak

Geç gelen yanıtlar veya görmezden geliş

Öfkeyi veya yanlış bir şeyi ifade eden çok sayıda ya da uzun mesajlar

Mesaj yoluyla iletilen üzüntü veya hayal kırıklığı

Konuyu gerçek hayatta dile getirmeye çekinmem

Kızgın sesli mesajlar, fotoğraflar veya videolar



Liste devam ediyor. Ancak genel olarak, bu mesaj alışverişlerinin "kızgın bir tonu" var, diye açıklıyor Skyler. Ve onları gerçek hayatta bunlarla karşılaştığınızda, muhtemelen sesinizi yükseltir, gözle görülür şekilde üzülür ve hatta ağlayabilirsiniz.

Bir İlişkide Fexting'in artıları ve eksileri nelerdir?

Mesajlaşma yoluyla kavga etmek nahoş (ve çoğu zaman verimsiz) olsa da, bunun bazı artıları var. Yeni başlayanlar için, mesajlaşma size "yanıt vermeden önce ne söylemek istediğinizi düşünmek için zaman ayırma şansı" veriyor, diyor Lee, bu özellikle bir çatışma anında patlama eğilimindeyseniz yardımcı olabilir. Bu aynı zamanda konuşmanın bir kaydına sahip olduğunuz anlamına gelir - eğer terapi için ihtiyacınız varsa, partnerinizle gerçek hayatta da yüzleşmek isterseniz veya sadece konuşmanın nasıl sonuçlandığını takip edebilmek istiyorsanız bu bir fırsat teşkil eder.

Bununla birlikte, Skyler hararetli konuşmaları gerçek hayata veya en azından telefon veya görüntülü görüşmeye saklamayı öneriyor. Skyler, "Kavgalar çok savunmasızdır" diyor. “Kimse onların içinde olmak istemez. Varsayılan olarak mesajlaşmaya geçmek kolay bir çıkış yolu ve korkaklık olabilir” diyor. Skyler, mesak yoluyla iletişim kurarak rahatsızlıktan kurtulduğunuzu düşünürken, "yazıda çok fazla şey kaybolduğu için işinizi kendiniz için zorlaştırıyorsunuz" diye açıklıyor.

Fexting sırasında, yanlış iletişim için çok fazla potansiyel var, diyor Lee. Partnerinizin ses tonunu duyma, sözel olmayan ipuçlarını görme, dokunma bağlantı kurabilme ve çok daha fazla bağlamına sahip değilsiniz. Tüm bunlar, bir çözüme ulaşmanıza yardımcı olmak yerine çatışmayı şiddetlendirebilir.

Ne zaman gerçek hayatta tartışmak gerekir?

Biraz Fexting iyi olabilir, evet, ancak belirli tartışmaların ne zaman yüz yüze daha iyi çözüleceğini not etmek yine de önemlidir. Yeni başlayanlar için, bir kavga ikiniz için de karmaşık veya duygusal olarak yüklü bir konu içeriyorsa, bunun gerçek hayatta gerçekleşmesini bekleyin - özellikle de bu aranızda tekrar eden bir tartışma konusuysa.

Ya da ilişkinizde mesaj üzerinden tartışırken yanlış anlaşılma geçmişiniz varsa, bir dahaki sefere bir çatışma çıktığında büyük olasılıkla pek ilerleme ilerleme kaydedemeyeceksiniz. Bunun yerine, bir mesajlaşmanın tartışma alanına girdiğini hissediyorsanız, yüz yüze görüşene kadar veya telefonda konuşana kadar konuya ara verin.