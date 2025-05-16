Hudutsuz Sevda dizisinde şaşırtan ayrılık! Başrol diziye veda etti
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Ancak en çok başrol oyuncusunun diziden ayrılması herkesi şaşırttı. Miray Daner, iki sezondur başrolünü oynadığı Hudutsuz Sevda dizisine ölerek veda etti.
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Hudutsuz Sevda dizisi NOW ekranlarında 2 sezondur izleyicisi ile buluşuyordu. Dizi dün akşam yayınlanan bölümle sezon arasına girdi.
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Hudutsuz Sevda'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Miray Daner, iki sezondur başrolünde yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisine duygusal bir şekilde veda etti.
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Dizinin final sahnesinde, Daner’in hayat verdiği Zeynep karakteri, düğün gününde yaşanan trajik bir olayla hayatını kaybetti.
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Duygusal anların yaşandığı bölüm sonrası sosyal medya çalkalandı. Daner, ekibe veda ederken bir teşekkür mesajı da paylaştı.