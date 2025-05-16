"Uzak Şehir" dizisine yeni bir isim dahil oluyor! İpek karakterine hayat verecek

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinen Ünsal’ın yer aldığı, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Uzak Şehir” dizisi Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizi 2 Haziran’da sezon finaline hazırlanırken, kadrosuna güçlü bir ismi dahil etti.

Çağşa Şimşek kadroda

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Uzak Şehir" dizisinin oyuncu kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Çağla Şimşek dahil olacak. Çağla Şimşek'in dizide "İpek" karakterini canlandıracağı belirtildi. İpek’in Zerrin’le (Dilin Döğer) büyük aşk yaşayan Kaya (Atakan Özkaya) için geleceği öğrenildi.

Uzak Şehir son bölüm özeti

12 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 25. bölümünde Cihan, Boran'ın katilini bulmaya çok yakın!

Cihan’ın cezaevine planlı bir şekilde girmesi düşman taraftaki herkesi huzursuz etmeye neden olurken, niyetinin ne olduğu çok geçmeden ortaya çıkar. İçeri girdiğinde Boran’ın canına kıyanın kim olduğunu öğrenmek için Ecmel’le Halis’in tepesine çöker. Diğer tarafta konaktan kovulan Alya bunu asla kabul etmeyip, konağın kapısını yakarak girerken, kendi küllerinden doğduğunu herkese göstermiş olur.

Cihan cezaevinden çıktığında Alya’nın yanında olup onu Sadakat’e karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz. Sadakat, Alya’yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine’ye bağlar. Cihan her taraftan kuşatılırken, içeriden kaynayan Albora’ya karşı da savaşmak durumunda kalır. Alya bu çatışmanın ortasında kalırken, Cihan, Alya’yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz. İşlerin bu denli büyümesi Cihan’a tek şeyi düşündürür; Boran’ın katiline çok yaklaştığı… Emin adımlarla bu bilinmezliği çözmek için ilerleyen Cihan, Alya’nın hiç yaşamadığı bir acıyı yaşayacağından henüz habersizdir.