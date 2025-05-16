Aşklarını ilk kez orada ilan etmişlerdi! 7 yıl sonra aynı yerde poz verdiler
51 yaşındaki Heidi Klum, Cannes Film Festivali'nde Mission: Impossible galasında 35 yaşındaki eşi Tom Kaulitz'e katılırken, derin göğüslü bir Ellie Saab elbisesiyle göz kamaştırdı. Çift bundan tam yedi yıl önce, şimdi oldukları yerde aşklarını ilk kez ilan etmişlerdi.
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Ünlü model Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile birlikte Cannes Film Festivali için Fransa'nın Cannes şehrine gitti.
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51 yaşındaki model, Elie Saab'ın 1001 Seasons Haute Couture koleksiyonundan şık mavi pullu bir elbise tercih etti.
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Bu arada, 35 yaşındaki müzisyen eşi Tom, klasik siyah smokiniyle muhteşem eşiyle birlikte tatlı fotoğraflar çektirirken inanılmaz derecede şık görünüyordu.
2019 yılında dünyaevine giren çift, şık girişleriyle adeta A sınıfı bir ikili gibi görünüyordu.
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Çift bundan tam yedi yıl önce, şimdi oldukları yerde aşklarını ilk kez ilan etmişlerdi. Zaten kırmızı halıya el ele çıkarak yaptıkları bu aşk ilanından kısa bir süre önce de öpüşürken yakalanmışlar ve fotoğrafları gazetelere çıkmıştı.