Aşklarını ilk kez orada ilan etmişlerdi! 7 yıl sonra aynı yerde poz verdiler

Çift bundan tam yedi yıl önce, şimdi oldukları yerde aşklarını ilk kez ilan etmişlerdi. Zaten kırmızı halıya el ele çıkarak yaptıkları bu aşk ilanından kısa bir süre önce de öpüşürken yakalanmışlar ve fotoğrafları gazetelere çıkmıştı.