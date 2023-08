Narsist biriyle sevgili olmak: Narsist birini anlamanın yolları

Daily Mail'in haberine göre Emily ismindeki bir kadın tanıştığı kişi ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kendisi hayallerini süsleyen erkek ile tanıştığına emindi. Hiç bu kadar aşık olmamıştı. Birkaç ay içinde, kendisine yoğun kelebek uçuşları yaşatan bu uzun boylu, yakışıklı yabancıyla ilişkisini sürdürmek için ailesinden ayrılmıştı.

FEMAIL'e konuşan Emily, bir narsistin ağına nasıl düştüğünü, nasıl kullanıldığını, istismar edildiğini ve maddi olarak nasıl tükendiğini ve onu bu duruma getiren kaçırdığı ya da görmezden geldiği işaretleri açıkladı. 'Şimdiye kadar sadece iyi erkeklerle çıkmıştım - ne kadar kötü olabileceklerini fark etmemiştim' dedi. Angus bana yaşadığımı hissettirdi. Daha önce hiç kimseyle böyle hissetmemiştim ve bunun gerçek aşk olduğunu düşünmüştüm. Ama yanılmışım, başka bir şeymiş. Şimdi başkalarının da aynı hatayı yapmasına yardımcı olmak için hikayesini paylaşmayı seçti. 'Sonunda beni öldüreceğini düşündüm' dedi. Tabii ilişkinin neden olduğu stres öldürmediyse.

Çok fazla kadın arkadaş

Emily, Angus'un her zaman etrafında kadınlar olduğunu söyledi. Emily bu konuyu açtığında Angus 'istediği kişiyle' arkadaş olma hakkını iki katına çıkarıyordu. "Bir partiye, yemeğe ya da gösteriye gittiğimizde her seferinde yanında bir arkadaşını da getirirdi. Her zaman genç bir kadın olurdu, beni onlarla partneri ya da nişanlısı olarak tanıştırırdı ama bütün gece beni onlar için ekerdi' dedi. "İş yerinde hesaplarını tutuyordum ve bir etkinlikten sonra eski sevgilisinin evine gittiğini fark ettim. Kadın sürekli etrafta olan kadınlardan biriydi. Onun sadece bir arkadaş olduğunu söyledi ama gecenin ikisinde bir arkadaşın evine gidileceğini sanmıyorum. 'Benimle gelmesi gerekiyordu ama gelmemeye karar verdi, ona bunu sorduğumda ne isterse yapabileceğini söyledi' diye ekledi. Çift bu sorunu aşmak için danışmana gitmiş. Ayrıca Angus, Emily'nin etrafında erkek olmasını dahi istemiyordu.

Çabuk yargılamak

Angus odadan çıkar çıkmaz herkesten şikayet ederdi. Emily'ye arkadaşlarının aptal, güvenilmez ya da sıkıcı olduğunu söylerdi. Ve onu dinleyen herkese şikayet ederdi. "Onlara berbat olduğumu ve artık bunu yapamayacağını söylerdi. Yanlış olduğunu düşündüğü bir şey yaptığım için beni azarlar, sonra da bunu herkese anlatırdı," diyor. 'Ve bu sadece onun arkadaşları ya da ortak tanıdıkları değildi. Partilerde ya da yemekte tuvalete gittiğimde arkadaşlarımı köşeye sıkıştırır ve yargılarını aktarırdı.

Eski sevgilisi veya çocuklarıyla konuşmaz, onlardan şikayet eder

"Harika bir adamla evliydim. Onu birini sevmek istediğim gibi sevmedim ve ilişkimiz Angus'la tanıştığımda boşanmamızdan çok önce sona erdi. Ama o harika, nazik, cömert bir adam. Her şeyi doğru yapmamış olsam da hiçbir zaman arkamdan konuşmadı ya da adımı lekelemedi. Ona göre erkekler ilişki yaşadıkları kadınlar hakkında bunu yapmazlar - özellikle de birlikte çocukları varsa. Ama Angus farklıydı. "Onu taciz eden ve yıllarca geride tutan çılgın eski karısı hakkındaki hikayelerine inandığım için kendimi suçlu hissediyorum" dedi. 'Hiçbir şey almadan ayrılmak zorunda kaldığını, çocuklarının zihinlerini zehirlediğini söylediğinde onun için üzüldüm. 'Eğer bir adam eski karısıyla ve özellikle de çocuklarıyla dostane bir ilişki kuramıyorsa, o zaman kaçmayı düşünmelisiniz. Özellikle de her fırsatta onları aşağılamaya çalışıyorsa ve sözde çılgın davranışlarının hiçbirini kendiniz görmediyseniz.

Finansal olarak güvende değil ama öyleymiş gibi davranıyor

"Angus tamamen gösterişçiydi. Herkesin duyabileceği şekilde yüksek bir sesle ödemekte ısrar ettiği dışarıdaki akşam yemekleri dışında o ilişkide her şeyi ben ödedim. "Ne kadar pahalı olduğumla, yeni bir elbise daha giydiğimle ilgili şakalar yapardı. Yine denizaşırı lüks bir seyahate çıktığımızı söylerdi. 'Bunların hepsinin parasını ben ödedim. Ve o böyle davrandığında kendimi çileden çıkmış ve utanmış hissediyordum. Parası varmış gibi davrandı ama sonra bana gelecek hafta kira ve faturalar için yardım edebileceğini söyledi. İlişkileri boyunca ona 180 bin dolardan fazla para harcadığını iddia ediyor. 'Eğer bir adam büyük, zengin gibi davranıyor ama bunu yapmak için küçük yaşamak zorunda kalıyorsa, o zaman kaçmalısınız. Bu bir aldatmacadır' dedi. 'Mütevazı biriyle birlikte olmak umurumda değil, bunu yargılamıyorum. Ama para babası olduğunu iddia ediyorsa ve şehrin kötü bir yerinde berbat bir kirada yaşıyorsa. Bir dahaki sefere adamın hayatının reklamlarıyla uyuşup uyuşmadığını kontrol ederim.

Emily kadınların şu kırmızı bayraklara dikkat etmesini istiyor

1 - Arkadaşlıklar - eğer uzun süreli arkadaşları ya da erkek arkadaşları yoksa o zaman iki kez düşünmeniz gerekir. Sadece kadın arkadaşları varsa ve hepsiyle tanışma uygulamalarında tanışmışsa ya da hepsiyle seks yapmış gibi görünüyorsa o zaman kaçın.

2 - Finansal güvenlik - eğer olduğundan daha fazla parası varmış gibi davranıyorsa ve yaşına uygun finansal güvenlik seviyesine sahip değilse, o zaman yeniden düşünmeniz gerekir. Özellikle de maddi olarak güvendeyseniz, her şeyi size ödetiyorsa veya yanınıza taşınmak istiyorsa.

3 - Yargılayıcı - Bir görüşmeden sonra arkadaşlarınızı ve ailenizi reddediyorsa veya diğer herkesin ne kadar kötü olduğu hakkında konuşuyorsa, o zaman kaçınılmalıdır. Herkesi yargıladığını duydum ve eleştirilerine maruz kaldım. Ayrıca beni başka insanlarla da yargılayabilirdi.

4 - Geçmiş ilişkiler - Eğer geçmiş sevgilileri ile çok samimi ise, o zaman kaçınılmalıdır. Ancak çocuklarının annesiyle konuşmayan veya çocuklarıyla ilişki kurmayan erkekleri de incelemek önemlidir. Özellikle de sürekli isimlerini lekeliyorlarsa, onlara deli diyorlarsa.

5 - Sosyal çevrenizin daraldığını hissettiğinizde - hayat boyu arkadaşlarınız ya da sevdikleriniz size partnerinizde bir sorun olduğunu söylerse, sizi dinlemeniz gereken şeylere davet etmeyi bırakın. Narsistler destek ağınızı yok etmek isterler.

6 - Bencil eğilimler - Hayatımdaki önemli olaylardan önce kavga ederdik ve insanların hayranlık duyduğu kişi olabilmesi için kendimi küçültmeye devam etmek zorunda kaldım. Her şeyi kendini düşünerek yapardı ve ona bunu söylediğimde bana bir hiç olduğumu ve kendisinin önemli olduğunu söylerdi.

7 - Açıkça istismar - bu ben bağımlı olduktan sonra oldu. Paramı kontrol etmeye çalıştı, sevdiklerimle ilişkimi kesti, beni gazla yaktı ve sonra beni fiziksel olarak istismar etmeye başladı.