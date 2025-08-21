Birinden hoşlanmaya başladığınızda yapmamanız gereken 5 şey

Birine karşı hisler beslemeye başladığınızda, iyi niyetli bile olsa yapılan bazı hatalar, karşı tarafı sizden uzaklaştırabilir. Psikologlar ve ilişki uzmanları, bu kritik aşamada dikkat edilmesi gereken noktaları sürekli vurguluyor. İşte, 'crush' listenizdeki kişiyi kaybetmemek için yapmamanız gereken 5 şey...

1)ONLARA TAKINTILI OLMAYIN

"Neden bana ulaşmıyor?", "Benden hoşlanıyor mu?" gibi düşüncelere kapılıp takıntı haline getirmeyin.

2)ONLARI STALK'LAMAYIN

Sosyal medyada veya gerçek hayatta sürekli peşlerinde olmayın. İnsanların gerçek kişilikleri sanal ortamdan farklı olabilir.

3)OYUN OYNAMAYIN

Soğuk davranma gibi oyunlar günümüzde geçerli değil. Açık ve net olmak en doğrusudur.

4)ÜRKÜTÜCÜ OLMAYIN

Hayat hikayenizi ilk anda anlatmayın ve aşırıya kaçmayın.

5)DUYGULARINIZI SAKLAMAYIN

Reddedilme korkusuyla duygularınızı gizlemeyin.