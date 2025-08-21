Birinden hoşlanmaya başladığınızda yapmamanız gereken 5 şey
Flört dünyası karmaşık. Birinden hoşlanmaya başladığınızda heyecan, endişe ve biraz da acemilik hissetmeniz çok normal. Ancak bu süreçte atacağınız yanlış bir adım, her şeyi başlamadan bitirebilir. Peki, hoşlandığınız kişinin gözünde "aşırı hevesli" veya "tuhaf" görünmemek için nelerden kaçınmalısınız?
Birine karşı hisler beslemeye başladığınızda, iyi niyetli bile olsa yapılan bazı hatalar, karşı tarafı sizden uzaklaştırabilir. Psikologlar ve ilişki uzmanları, bu kritik aşamada dikkat edilmesi gereken noktaları sürekli vurguluyor. İşte, 'crush' listenizdeki kişiyi kaybetmemek için yapmamanız gereken 5 şey...
1)ONLARA TAKINTILI OLMAYIN
"Neden bana ulaşmıyor?", "Benden hoşlanıyor mu?" gibi düşüncelere kapılıp takıntı haline getirmeyin.
2)ONLARI STALK'LAMAYIN
Sosyal medyada veya gerçek hayatta sürekli peşlerinde olmayın. İnsanların gerçek kişilikleri sanal ortamdan farklı olabilir.
3)OYUN OYNAMAYIN
Soğuk davranma gibi oyunlar günümüzde geçerli değil. Açık ve net olmak en doğrusudur.
4)ÜRKÜTÜCÜ OLMAYIN
Hayat hikayenizi ilk anda anlatmayın ve aşırıya kaçmayın.
5)DUYGULARINIZI SAKLAMAYIN
Reddedilme korkusuyla duygularınızı gizlemeyin.