Kayınvalidenizin kötü niyetli olduğunun 5 işareti

Kayınvalidenizin kim olduğunu kontrol edemeseniz de duygusal veya zihinsel sağlığınızdan ödün vermeden kötü niyetli kayınvalidenizle nasıl başa çıkacağınıza dair bazı yararlı ipuçları hazırladık...

Zararlı olan herhangi bir davranış (örneğin, kontrol edici, manipülasyon veya saygısızlık) kötü niyetli olarak değerlendirilebilir. Bunu anlamanın başka yolu da davranışın sizi nasıl etkilediğidir. Eğer birinin eylemleri veya sözleri sizi sürekli olarak rahatsız, sıkıntılı, endişeli veya üzgün hissettiriyorsa, bu onun davranışlarının kötü niyetli olduğuna dair bir işarettir.

İŞTE KÖTÜ NİYETLİ KAYINVALİDELERİN 5 İŞARETİ

1. Yaptığınız hemen hemen her şeyde hata bulurlar

Kötü niyetli kayınvalidelerin en belirgin işareti sürekli eleştiridir. Bu kendinizi hüsrana veya yenilgiye uğramış hissetmenize neden olabilir.

2. Onların sınırları yoktur ve sizinkini görmezden gelir

Sizin belirlediğiniz sınırları sürekli olarak çiğneyen bir kayınvalideniz varsa, bu bir tehlike işaretidir.

3. Suçluluk duygusu asla bitmez

Kötü niyetli kayınvalideler kendi istediklerini yapmak için, seni suçlu hissettirmek için ellerinden geleni yapacaklardır.

4. Çocuklarınızın önünde sizi küçük düşürürler

Kayınvalidenizin size sıklıkla istenmeyen tavsiyelerde bulunuyorsa veya ailenizle ilgili olarak size danışmadan kararlar almak için arkanızdan iş çeviriyorsa, bu onların davranışlarının kötü niyetli olduğunun bir işaretidir.

5. Ortalığı karıştırırlar

Kötü niyetli bir kayınvalide, ailenizde drama yaratmanın yollarını bulur.

KÖTÜ NİYETLİ KAYINVALİDE İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Unutulmaması gereken en önemli şey, kayınvalidenizin davranışlarını kontrol edemeseniz de, buna nasıl tepki vereceğinizi, onlarla ne kadar zaman geçireceğinizi ve sınırlarınızı nasıl ifade edeceğinizi kontrol edebilmenizdir.

1. Sonuçlarıyla birlikte kesin sınırlar koyun

Genel olarak bakıldığında, kötü niyetli kayınvalideler sınırlardan nefret eder. Ancak onlara saygı göstereceklerinin garantisi olmasa da, bu yine de kanun koymanızda sizi engellemez.

2. Partnerinizle aynı fikirde olun

Kötü niyetli kayınvalidenizle uğraşırken bir cephe oluşturmak çok önemlidir. Eğer kayınvalideniz sizin ve partnerinizin aynı fikirde olduğunuzu bilirse aranıza nifak sokmayacaktır.

3. Kazanamayacağınız tartışmalara girmeyin

Kayınvalidenizin söylediklerinizi dinleyemediğini, savunmaya geçtiğinizi veya kendinizi defalarca tekrarlamak zorunda kaldığınızı fark ederseniz, konuşmayı bitirmenin zamanı gelmiş olabilir.

4. Profesyonel destek aramayı düşünün

Unutmayın: Kötü niyetli kayınvalidenizle olan ilişkinizi tek başınıza sürdürmek zorunda değilsiniz. Davranışları zihinsel sağlığınızı, ilişkinizi veya aile yaşamınızı etkiliyorsa sorunlu aile dinamikleri konusunda uzmanlaşmış bir terapist bulmayı düşünün.

5. Onların seviyesine inmeyin

Zehirli bir kayınvalide, davranışlarını haklı çıkaracak bir tepkiye sizi kışkırtmak için tetikleyici şeyler söyleyebilir. Buna aldanmayın, bu sadece işleri daha da zorlaştırır.

6. Empati ve takdirle liderlik edin

Kayınvalidenizle empati kurarak veya ilgi göstererek saygınlık görebilirsiniz.

Nelere hoşgörü gösterip göstermeyeceğinizi ve kayınvalidenizin bu sınırlara saygı göstermemesinin sonuçlarını açıkça anlatmak çok önemlidir. Eşinizle kayınvalidenizin davranışları hakkında sürekli tartışmak veya neyin kabul edilebilir olduğu ve bu sınırı aştığında nasıl tepki verileceği konusunda ikinizin de aynı fikirde olduğundan emin olmak güzel bir düşüncedir.

Kötü niyetli kayınvalide ile uğraşmak son derece zorlayıcı olabilir, bu nedenle her şeyden önce, bu ilişkilerde ilerlerken kendinize sabır ve şefkat göstermeyi unutmayın.