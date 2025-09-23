Flörtünüzün 'Dry texting' yaptığını nasıl anlarsınız?

Modern flörtleşmenin en can sıkıcı durumlarından biri de "dry texting" (kuru mesajlaşma). Karşınızdaki kişinin kısa, ilgisiz ve cansız mesajlarla sohbeti adeta tek başına bitirmesi anlamına gelen bu durum, karşınızdaki kişinin size olan ilgisinden şüphe duymanıza neden olabilir.

Eğer flörtünüzün gerçekten ilgisiz mi yoksa sadece kötü bir mesajlaşma tarzı mı olduğunu merak ediyorsanız, işte size "dry texting"in 6 net işareti...

1) Tek Kelimelik Yanıtlar

Bu, kuru mesajlaşmanın en belirgin ve en yaygın işaretidir. "Ok," "tamam," "evet," "hayır" gibi tek kelimelik yanıtlar, sohbeti ilerletmek için hiçbir fırsat sunmaz ve diyalog kurma çabasını tamamen size bırakır.

2) Siz Sormadıkça Soru Sormaması

Sağlıklı bir iletişimde her iki taraf da merak duyar ve karşı tarafa sorular sorar. Eğer sohbetin devam etmesi için sürekli soru soran taraf sizseniz ve flörtünüz bu durumu hiç umursamıyorsa, bu ciddi bir ilgisizlik belirtisidir.

3) Cümlelerin Sonu Nokta İle Bitiyor

Birçok insan için küçük bir detay gibi görünse de, mesajlaşma dilinde noktaların kullanımı önemlidir. Eğer gönderdiğiniz canlı ve heyecan dolu mesajlara sürekli nokta ile biten, soğuk cümlelerle yanıt veriyorsa, bu bir isteksizlik sinyali olabilir.

4) Emojilerin ve Samimi İfadelerin Olmaması

Emojiler ve samimi ifadeler ("haha," "wow," "harika") dijital flörtleşmenin temel taşıdır. Eğer flörtünüz sizin coşkulu mesajlarınıza robot gibi tepkisiz kalıyorsa, bu mesajın duygudan yoksun olduğunu ve konuşmaya gerçekten dahil olmadığını gösterir.

5) Mesajlara Geç ve İsteksizce Cevap Vermesi

Mesajlara anında cevap vermek zorunda değiller, bu doğru. Ancak eğer cevaplar saatler sonra ve her seferinde isteksiz, kısa cümlelerle geliyorsa, muhtemelen sizinle konuşmak için çaba sarf etmek istemiyorlardır.

6) Sohbeti Devam Ettirmek İçin Çaba Göstermemesi

Dry texting'in ana kuralı budur: Sohbetin ölmesine izin vermek. Sizin gönderdiğiniz son mesaja anlamlı bir şekilde yanıt vermiyor, yeni bir konu açmıyor veya bir şekilde diyaloğu canlı tutmaya çalışmıyorsa, bu mesajlaşmanın bitmesi için adeta çaba gösteriyor demektir.