Toksik ilişkiler neden bu kadar çekici?

Basitçe ifade etmek gerekirse, beynimiz tanıdık olana yönelir. Evrimsel bir bakış açısıyla, tanıdık olan şeyin bize beklenmedik bir şekilde zarar verme olasılığı daha düşüktür. Bu nedenle beyin, romantik ilişkilerde de en erken bağlanma deneyimlerimizi anımsatan dinamiklere çekilir.

TOKSİK İLİŞKİLER: ÇOCUKLUK TRAVMALARIMIZ

Çocukluktaki bağlanma deneyimleri istikrarlı, sevgi dolu ve güvenli ise bu olumlu bir durumdur. Ancak duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmadıysa, bu durum tam tersi sonuçlar doğurur. Toksik ilişkilere sürekli olarak kapılma eğilimi, aslında eski çocukluk travmalarınızı yeniden canlandırmaya çalıştığınızın bir işareti olabilir.

İlişkinin erken aşamalarında "kimya" gibi gelen şey, aslında bir "tanıdıklık" hissidir. Benzer şekilde, temelimizdeki korku ve kaygı duyguları, yanlışlıkla heyecan olarak algılanabilir. Ne yazık ki, bu tür dinamiklere daha fazla çekilmekle kalmaz, aynı zamanda bu kaostaki tanıdıklık nedeniyle bu ilişkilerden ayrılmakta da zorlanabilirsiniz.

TOKSİK PARTNERLERİ ÇEKEN DAVRANIŞLAR NELERDİR?

Makale, bazı davranış ve düşünce kalıplarının bireyleri toksik ilişkilere karşı savunmasız bıraktığını belirtiyor:

Sınır Eksikliği: Sağlıklı sınırlar, zihinsel ve duygusal sağlığınızı korur. Zayıf sınırlar, yanlış türde partnerleri (sınırlarınızı ne kadar zorlayabileceklerini görmek isteyenleri) çekmenize neden olabilir.

İlişkilerde Kendini Kaybetme Eğilimi: Kırılgan bir benlik algınız olduğunda, insanların sizden faydalanması kolaylaşır. İlişkide kendinizi gittikçe daha az hissediyorsanız, bu büyük bir alarm işaretidir.

Hayatınızın Diğer Alanlarını İhmal Etmek: Sağlıklı bir ilişkide, partnerlerin ilişki dışında da kendilerini beslemeleri (hobi, arkadaş, kariyer) önemlidir. Tüm dünyanızı partneriniz yapmak, sağlıksız veya toksik partnerlerin bundan faydalanmasına neden olur.

Değişime İstekli Olmayana Bile Şans Tanımak: Saldırgan öfke patlamaları veya daha ince duygusal istismar (manipülasyon, hakaret) gibi davranışlar asla kabul edilemez. Eğer huzuru korumak adına bu tür incitici davranışlara izin verme eğilimindeyseniz, yanlış partnerleri çekme riskiniz yüksektir.

Bu Döngüden Nasıl Kurtulursunuz?

Makale, bu tür kalıpların kökleri genellikle çocuklukta yattığı için, profesyonel bir destekle çalışmanın iyileşme sürecinde önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

Bir terapist, bu hassasiyetin nereden kaynaklandığını çözmenize ve ilerlemek için en iyi yolu bulmanıza yardımcı olacaktır.

Araştırmalar, ilişki memnuniyetinin hayattaki mutluluğumuzun en büyük göstergesi olduğunu göstermektedir. Zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığınız için sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme yeteneği hayati önem taşır. Sağlıklı, tatmin edici bir ilişkiyi ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir partneri hak ediyorsunuz.