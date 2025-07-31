16 kilo vermişti! Şarkıcı Zara nasıl zayıfladığını tek tek anlattı

Son dönemde sahne tarzı ve dikkat çeken değişimiyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zara, fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu sosyal medya hesabından takipçilerine anlattı. Aldığı yorumların bu kararı almasında etkili olduğunu belirten Zara, sürecin detaylarını da paylaştı.

‘Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş’ seslerini duydum"

Tıbbi bir müdahale olmaksızın zayıfladığını dile getiren sanatçı, süreci şu sözlerle ifade etti:

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım, ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan ‘Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş’ seslerini duydum. En sonunda yoruldum. Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim."

"Uzun aralıklı hatta tek öğünle yetinebilen şekilde beslendim"

Zara, yaklaşık 90 gün önce bu döngüden çıktığını ve beslenme tercihlerini değiştirerek metabolizmasını dönüştürdüğünü belirtti. Sanatçı, baskın olarak Aerobik Metabolizma'ya geçtiğini ve beslenme düzenini şu şekilde özetledi:

Gerçek besinlerden oluşan protein, mevsim sebzeleri ve faydalı yağlarla beslendi.

Oksijen, mineral, su ve mitokondri desteğiyle vücudunu destekledi.

İnsüline duyarlı hale geldi.

Verimli enerji üreterek açlık hissetmeden beslendi.

Biriktirdiği yağları enerjiye çeviren bir beslenme tarzı benimsedi.

Uzun aralıklı, hatta tek öğünle yetinebilen bir düzene geçti.

"İnsan yeter ki istesin"

Zara, bu süreçte özenle hazırlanmış birçok sofraya oturmadığını, ısrar edilse de masadaki yiyeceklere dokunmadığını ve tadına bakmadığını vurgulayarak, "İnsan yeter ki istesin" mesajını verdi. Bu açıklamalar, Zara'nın zayıflama yolculuğunda kararlılığının ve iradesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.