20 soruda: Can Temiz

Can Temiz, adım attığı solo kariyerine geçtiğimiz yıl yayınladığı ‘Ahlaken Alçak’ albümüyle devam ederken, şimdi pop/indie ve elektronik/elektronik rock tınılarına sahip karanlık aşk şarkısı ‘Beni Güzelce Öldür’ ile karşımıza çıkıyor. Can Temiz ile 20 soruluk bir tanışma seremonisine hoş geldiniz!

Röportaj: Baran Alışkan