20 soruda: Can Temiz
O, hit şarkıların söz yazarı ve ‘O Tarz Mı?’ adlı çok dinlenen podcast serisinin başrollerinden biri.
Can Temiz, adım attığı solo kariyerine geçtiğimiz yıl yayınladığı ‘Ahlaken Alçak’ albümüyle devam ederken, şimdi pop/indie ve elektronik/elektronik rock tınılarına sahip karanlık aşk şarkısı ‘Beni Güzelce Öldür’ ile karşımıza çıkıyor. Can Temiz ile 20 soruluk bir tanışma seremonisine hoş geldiniz!
Röportaj: Baran Alışkan
- Hayatı, toplumun benimle ilgili beklentilerini karşılamaya çalışarak yaşamaktan kurtulmayı başardım!
- İstemediğime karar verdiğim üzere, hesaplı ve tutumlu bir insan olmayı beceremedim!
- Oyuncaklarıyla çok meşgul bir çocuk gibi hissediyorum.
- Hepimizin yolu, yolculuğu ve tecrübesi eşsiz olduğu için kimsenin yerinde olmak istemezdim.
- Ölmeden 10 saniye önce, bütün hayatımı boş şeyler için kaygılanarak geçirip, güzelliklerin tadını çıkarmamış olduğumu fark etmekten çok korkarım.
- Önemli olan elindekiyle ne yapabileceğin. Bu nedenle hiçbir şeyden pişmanlık duymam.
- Spiritüel olarak aşırı gelişmiş, şimdi izini kaybettiğimiz kadim medeniyetleri görmek istediğim için 35 bin yıl öncesine ışınlanmak isterim.
- İçimdeki karanlıkla eğlenerek yüzleşme cesareti müziğimi anlatıyor.
- Karımla zaman geçirmek, gurur duyduğum bir şey ortaya koymak, ihtiyacı olan birini iyi hissettirmek, çok para kazanmak, kitap okumak, yeni bir şey öğrenmek, müzik dinlemek, oyun oynamak, çizgi roman okumak ve pizza beni çok mutlu eder.
- Karımı üzmek, birini kırmak ve paramın bitmesi beni çok üzer.
- İnsanların aptallığından ve herkesin birbirinin aptallığından nefret etmesinden nefret ederim.
- Berlin’de çünkü alt kültür, Los Angeles’ta çünkü üst kültür ve Hawaii’de sadece Hawaii olduğu için yaşamak isterim.
- Başarı, ün ve zenginlik çok abartılıyor.
- Sevginin ve kendimize karşı duygularımızın kıymetini bilmiyoruz.
- İnsanların iç dünyalarına değil, dış dünyaya takıntılı olma halini değiştirmek isterdim.
- Her şeyin birbirine kuvvetle bağlı olduğu, bir olduğu ve sonsuz bir şeyin ayrılmaz parçaları olduğu, daha büyük bir şeyin insan olma tecrübesi yaşayan küçük yansımaları olduğumuz; ‘ben’ diye bir şeyin olmadığı, ölümün sadece bir değişim olduğu felsefesini benimserim.
- Sadece beni heyecanlandıran şeylerle, beni heyecanlandıracak şekilde vaktimi geçirerek hayatımı konforlu bir şekilde devam ettirebildiğim bir hayatı hayal ediyorum.
- Doğruyu söylememin bir faydası olmayacağı durumlarda yalan söylerim.
- Baskıcı, kontrolcü ve sömürücü yapıları desteklememek ve hayvan yememek benim kırmızı çizgilerim.
- Komik, eserekli ve çocuk adam kelimeleriyle kendimi tanımlarım.