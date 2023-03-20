20 soruda: Rana Türkyılmaz
Türkçe Rock müziğin yeni jenerasyon temsilcisi, son teklisi ‘Unutulur Değil mi?’ ile bizi duygular arası bir yolculuğa çıkarıyor. Memnun olacağınız bir ilk tanışmanın tam zamanı!
Yakın gelecekte doğuştan sahip olduğu ışığıyla yıldızı doğal olarak parlayacak Rana Türkyılmaz, dinleyenlerin duygularını harekete geçirmeyi ve saklı hisleri uyandırmayı başarıyor.
Röportaj: Baran Alışkan
- Küçüklüğümden beri şarkılar söylüyor, kendi şarkılarımı yazıp yayınlıyordum. Şimdi, en büyük hayallerimden birini, şarkılarımı insanlarla beraber söylemeyi başardım!
- Çok denememe rağmen asla düzgün bir sonuç ortaya koyamadığım için yemek yapmayı kesinlikle beceremedim.
- Son dönemde kendimi gayet sağlıklı bir ruh halinde hissediyorum.
- Kimsenin yerinde olmak istemezdim.
- Gelecekte ‘hiçbir şey’ olarak hatırlanmaktan ve başarısız olmaktan korkarım.
- Yaptığım her yanlış, beni olduğum kişi haline dönüştürdüğü için pişman olmuyorum. Sadece küçükken hayallerimden bahsetmekten korkmamayı dilerdim.
- Müzikleri ve moda anlayışı hep dikkatimi çektiği için 1970’ler ve 1990’lar arasına ışınlanmak isterdim.
- Genel anlamda örnek aldığım sanatçılar ve önderler olsa da kendim gibi olmak isterim.
- Bir şeyler çizmek ve yazmak beni mutlu eder.
- Anlaşılmamak beni çok üzer.
- Trip atılmasından nefret ederim.
- Zamandan bağımsız dünyanın her yerini gezmek ve görmek isterim.
- Annemin gençken, benimse şu an taktığım kolyem çok özel.
- Doğanın kıymetini bilmiyoruz.
- Sabırsızlık huyumu değiştirmek isterdim.
- ‘Bir şeyin olacağı varsa olur’ felsefesini benimserim.
- Gelecekte şu an yaptığım işi devam ettirmeyi ve çok daha fazla insanın kalbine dokunmayı hayal ediyorum.
- Herkes gibi acil durum anlarında yalan söylerim.
- Asla ‘asla’ dememem lazım ama kendime zarar vermem.
- Dengesiz, mükemmeliyetçi ve enerjik kelimeleriyle kendimi tanımlarım.