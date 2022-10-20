20 soruda: Selin
Özgür ruhu, kendine has vokal tarzı ve güçlü sesiyle, ‘Cool’ isimli son teklisini dinleyicilerine armağan eden Selin’i yakından tanıyın. Müziğiyle gelecek yılları etkisi altında bırakacak bir ismin kırmızı çizgilerine, hayallerine ve düşüncelerine odaklanıyoruz.
Röportaj: Baran Alışkan
- Dansı yaşamımın bir parçası haline getirmeyi başardım!
- Sabırlı olmayı -henüz- beceremedim!
- Minnettar hissediyorum.
- Bazen Lady Gaga’nın yerinde olmak isterim.
- Ailemi ve arkadaşlarımı kaybetmekten korkarım.
- Bazı insanlara söylemek istediğim ama söyleyemediğim şeyler için pişmanım.
- Çiçek çocuklarla 70’li yıllarda yaşamak isterdim, çünkü o dönemin modası ve müziği bana hep cazip gelmiştir.
- Türkay Saylan gibi biri olmak isterdim.
- İnsanların duygularına pozitif bir şekilde dokunmak beni çok mutlu eder.
- Adaletsizlik beni çok üzer.
- Hiçbir şeyden nefret etmem ama adaletsizlik gibi kavramlardan hoşlanmam.
- Doğanın ve insanların adaletli bir şekilde korunduğu bir yerde yaşamak isterdim.
- Her ne kadar kullanıcısı ve bir parçası olsam da sanırım sosyal medya çok abartılıyor.
- Doğanın ve çevrenin kıymetini bilmiyoruz.
- Kadın cinayetlerini durdurmak ve kadınların toplum içindeki yerini değiştirmek isterdim.
- Eckhart Tolle’un anı yaşamak ile ilgili olan felsefesini benimserim.
- Tek başıma bir stadyum konserini doldurduğum günü hayal ediyorum.
- Bazen insanları kıracak gerçekleri ifade etmemem gerektiğinde yalan söylerim.
- Duş almadan yatmak, asla yapmam.
- Kendimi azimli, yaratıcı ve sportif kelimeleriyle tanımlarım.
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