56 yaşındaki oyuncu Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı

Gün Batımından Şafağa, Vahşi Vahşi Batı, Dogma, Frida gibi filmleriyle hafızalara kazınan, Frida performansıyla Oscar'a aday gösterilen ilk Meksikalı olan Hayek, yıllara meydan okuyor. 56 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek, "Hiç botoks yaptırmadım" diyerek, genç kalmak için uyguladığı yöntemi açıkladı.

Farklı bir meditasyon türü uyguluyor

"Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyen Hayek, zihnini tamamen boşaltmasını sağlayan farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlattı.

"Enerjiyi hissettiriyor. İçinizde hareket ediyor ve dans ediyor, çok değişik hisler sağlıyor" diyen Hayek, "Çok fazla frekans makinesi kullanıyorum ve bende başkalarından daha çok işe yarıyor. Bazen meditasyon yaptığımda, odadan çıkınca insanlar bana 'Aman Tanrım 20 yaşında görünüyorsun' diyorlar" ifadesini kullandı.

Radyo frekans ve mikro frekans makinelerini cildini sıkılaştırmak için kullandığını söyleyen ünlü oyuncu, bu sıkılaştırma seanslarının meditasyon alışkanlığıyla birleşince daha iyi sonuç verdiğine inandığını belirtti.

"Desperado" filminin yıldızı, "Meditasyon yapmadığımda sadece yüzüm ve her yerim aşağı düşmeye başlamıyor, aynı zamanda bel fıtığım, boynumdaki sorun, kalçamdaki sorun, ayak bileklerimdeki sorunlar da yeniden baş gösteriyor. Çökmeye başlıyorum" dedi.

61 yaşındaki Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan iki çocuk annesi Hayek, eşinin, yaşlanma karşıtı meditasyona şüpheci yaklaştığını belirterek, "Kocam inanmıyor. 'Yoganı yaptın mı?" diyor bana. Adını bile söylemek istemiyor" şeklinde konuştu.