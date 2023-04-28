Salma Hayek, Tatum'un doğum gününü iç çamaşırlı fotoğrafla kutladı

Son olarak 'Magic Mike's Last Dance' adlı yapımda Channing Tatum ile yer alan Salma Hayek, rol arkadaşının doğum gününü kutladı. Ünlü isim, Tatum'un iç çamaşırlı bir fotoğrafını milyonlarca takipçisi ile paylaştı.

KAMERA ARKASI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Fotoğrafta atlet ve kargo pantolonuyla poz veren Hayek'in yanında görünen Tatum'un sadece iç çamaşırı giymiş olması dikkat çekti.

Salma Hayek, paylaşımına "Her gün egzersiz yapmayanlarımız kıyafetlerini çıkarmadı. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Ünlü ismin esprili gönderisine; "Hiç bu kadar kıskanç hissetmemiştim", "Pantolon giy Channing!" ve "Manzara için teşekkürler Salma" gibi yorumlar geldi.