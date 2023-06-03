83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun, DNA testi istediği iddia edildi

Kült filmler arasına adını yazdıran "Baba" filmlerinde rol alan 83 yaşındaki Al Pacino, geçtiğimiz günlerde baba olacağını duyurmuştu. 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek beklediğini açıklayan Pacino, uzun bir süre gündem olmuştu. Pacino'nun Kuveyt kökenli Amerikalı film yapımcısı Alfallah'tan DNA testi istediği ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, Al Pacino'nun, bazı sağlık sorunları nedeniyle bebeğin hiçbir zaman kendisine ait olmadığını iddia ettiği, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini 2 ay önce öğrendiği öne sürüldü.

Bir başka söylentiye göre ise Noor Alfallah DNA testi talebini kabul etti ve Pacino'nun gerçekten bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk sahibi... Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.