82 yaşındaki Al Pacino baba oluyor: Sevgilisi 8 aylık hamile!

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Al Pacino bir kez dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü aktörün 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'ın sekiz aylık hamile olduğu duyuldu.

AL PACINO'NUN 3 ÇOCUĞU DAHA VAR

Ünlü oyuncunun, Beverly D'Angelo'dan 22 yaşında Olivia ve Anton adında biri kız diğeri erkek ikizleri olan Al Pacino'nun Jan Tarrant ile ilişkisinden de şu anda 33 yaşında olan Julie adında bir kızı bulunuyor.

ROBERT DE NIRO DA 79 YAŞINDA BABA OLMUŞTU

'The Irishman', 'Joker', 'The godfather', 'Taxi Driver' gibi filmlerle akıllara kazınan ünlü aktör Robert de Niro, Nisan ayında 7. kez baba olmuş ve bu haber magazin basınında şaşkınlık yaratmıştı.

79 yaşındaki oyuncu, çocuğunun 6 Nisan'da doğduğunu ve tam adının Gia Virginia Chen-De Niro olduğunu açıklamıştı.