Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak yeni yarışmacıyı duyurdu: Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın

Survivor 2026 All Star için tüm hazırlıklar devam ediyor. Acun Ilıcalı, bir bir yarışmacıları sosyal medya hesabından duyurmaya başladı.

Ilıcalı, dün son olarak altıncı yarışmacı olarak milli voleybolcu Meryem Boz'un Ünlüler takımında yer alacağını duyurmuştu.

SURVİVOR'A KATILACAK İSİMLER TAM LİSTE

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak Tatlıses

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem Boz

Murat Arkın

MURAT ARKIN SURVİVOR'DA

Acun Ilıcalı, son olarak merhum Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın Survivor'a katılacağını açıkladı.

Murat Arkın, sosyal medya hesabından sık sık antrenman yaptığı anlarını paylaşıyor...

MURAT ARKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, 4 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde] çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Murat Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı.

2012 yılında Fox TV'de yayınlan Harem isimli komedi dizisinde "Kare Murat" karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırmıştır. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ II filminde "Arif" karakterini canlandırdı.

Hürkuş filminde ve Börü dizisinde rol aldı.