Adriana Lima 18 kilo verdi! İşte ünlü modelin zayıflama sırrı

Geçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğu oğlu Cyan Lima Lemmers'ı dünyaya getiren Adriana Lima 4 ay sonra podyuma çıkmış ve aldığı kilolar sebebiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Eski formuna neredeyse yeniden kavuşan Lima, Victoria's Secret'ın parfüm reklamının yüzü olarak objektif karşısına geçti.

18 kilo verdi

Güzel model, doğum kilolarıyla gündemde kaldıktan sonra sıkı bir diyete girdi. Aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada çirkin yorumlara maruz kalan Lima tam 18 kilo verdi.

Uzun zaman sonra tekrar objektif karşısına geçen Adriana Lima, lansmandan görüntülerini de 15.6 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Güzel modele 56 binin üzerinde beğeni geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Adriana Lima (@adrianalima)'in paylaştığı bir gönderi

Her gün düzenli olarak boks yapıyor, ip atlıyor

Düzenli olarak boks yapan Adriana Lima, vücudunu boksa, yogaya ve sağlıklı beslenmeye borçlu. Yeniden model olarak sahalara dönen Lima, her gün düzenli olarak boks yapıyor ve ip atlıyor.