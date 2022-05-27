Adriana Lima'nın ilginç hamile kıyafeti Cannes Film Festivali'ne damga vurdu!

40 yaşında üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Lima ile sevgilisi Andre Lemmers, 75'inci Cannes Film kapsamında gösterilen Elvis filminin galasına katıldı. İki yıl önce Victoria's Secret'tan emekli olan Lima'nın hamilelik stili dikkat çekti.

CANNES'DA BOY GÖSTERDİ

Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yaptığı festivalde 21 film Altın Palmiye için yarışırken, festivalin kırmızı halı görünümleri de bir hayli ilgi görüyor. Festivalde son olarak başrollerini Austin Butler, Tom Hanks ve Olivia DeJonge'nin paylaştığı Elvis filminin gösterimi gerçekleşti.

Festivale katılan Adriana Lima, hardal rengi elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Lima'ya yapımcı sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti. Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Lima'nın karın kasları dikkat çekti.

İki yıl önce Victoria's Secret podyumundan gözyaşları içinde emekli olan Adriana Lima'nın kıyafetine uygun renkli takıları da gözden kaçmadı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK

Tüm bunların ardından Brezilyalı model, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurmuştu. Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.