Adriana Lima'yı otelde tahtakuruları yedi!

Moda Haftası için Paris'e seyahat eden Adriana Lima, kaldığı lüks otelde tahtakurusu istilasına uğradı. Lima, otelde geçirdiği bir gecenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Adriana Lima sosyal medya hesabından, "İpucu vereyim, tahtakuruları" yazısıyla yaşadığı kötü geceyi takipçileriyle paylaştı.

PARİS HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan Paris hükümeti, daha önce şehrin tahtakurusu istilasına uğradığını açıklamıştı. Toplu taşıma araçları da dahil birçok kamusal alanı basan tahtakuruları ile mücadele etmek adına bir plan başlatıldığı ifade edilmişti.