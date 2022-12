Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den BEST of HELLO! için özel çekim

Yalı Çapkını dizisi başarılı kadrosu ve senaryosuyla kısa sürede ekranların en iddialı yapımları arasına girdi. Dizi çok konuşulmaya ve reytinglerde zirvede kalmaya kararlı. HELLO! Dergisi ise dizinin iki başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile bu yılın son sayısı olan BEST of HELLO! için özel bir çekim yaptı.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.