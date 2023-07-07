Afra Saraçoğlu'ndan Arda Güler'e: Yolun açık olsun...
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu Fenerbahçe'den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler için destek paylaşımı yaptı.
AFRA SARAÇOĞLU: YOLUN AÇIK, ŞANSIN BOL OLSUN ARDA
Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yolun açık, şansın bol olsun Arda” ifadelerini kullandı.
FORMALARI TANITMIŞTI
25 yaşındaki oyuncu sezon başında Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının tanıtım mankeni olmuştu. Podyumda güzelliğiyle büyülen Saraçoğlu, sarı-lacivertli taraftarlardan yoğun ilgi görmüştü.