Afra Saraçoğlu'ndan Katy Perry'ye: İstanbul'a gel yoksa seni engelleyeceğim
Dünya yıldızı Katy Perry, Azerbaycan’da gerçekleşecek Bakü Grand Prix’sinde sahne alacağını açıklayarak bölgedeki hayranlarını heyecanlandırdı. Bu sürpriz duyuruya Türkiye’den en dikkat çeken tepki ise ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’ndan geldi.
Katy Perry, Azerbaycanlı sevenlerini heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.
BAKÜ'DE SAHNE ALACAK
ABD'li şarkıcı, sosyal medya hesabından 10'uncu Bakü Grand Prix'si kapsamında sahne alacağını duyurdu.
"İSTANBUL'A GEL YOKSA SENİ ENGELLEYECEĞİM"
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Perry'nin konser paylaşımına, "İstanbul'a gel yoksa seni engelleyeceğim" sözleriyle karşılık verdi.
Oyuncunun bu esprili çıkışı, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
2020 yılında Saraçoğlu'nun hayranları, oyuncunun otomobil içindeki bir fotoğrafına Perry'nin 'Daisies' (Papatyalar) şarkısı için hazırlanan maske filtresini uygulamıştı.