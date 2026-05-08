Rapçi Çakal'dan yeni imaj: Saçlarını sarıya boyattı

'İmdat', 'Cuma','Damlarsın','Mahvettim', 'Aşk Olsun' gibi birbirinden hit şarkılara imza atan ünlü rapçi Çakal şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

7 Mayıs gecesi yayınladığı yeni teklisi “Zaman Daralıyor” ile dinleyicileriyle buluşan ünlü isim, saç rengiyle de konuşuldu.

Takipçileri, ünlü ismin tarz değişikliğine yoğun ilgi gösterdi.

EMİRHAN ÇAKAL KİMDİR?

Emirhan Çakal, sahne adıyla Çakal, 1 Ocak 2001'de Bursa'da dünyaya geldi. Rap müziğin genç ve yetenekli isimlerinden biri olan Çakal, söz yazarlığı ve özgün tarzıyla dikkat çekiyor. Müziğe ilk adımını 2020 yılında Reckol ile birlikte çıkardığı "Kanalım Yok" şarkısıyla atan Çakal, asıl çıkışını ise 2021 yılında yayımladığı "Perros Blancos" ve "Glock" parçalarıyla gerçekleştirdi. Aynı yıl içinde, "Lütfen" isimli tekliyi takip eden Çakal, Reckol ile birlikte "Pişman" adlı üç şarkıdan oluşan bir EP albüm yayınladı. 2021 yılını ise "Mahvettim" şarkısıyla noktaladı.

2022 yılında müzik serüvenine "Antrikot" isimli tekliyle devam eden genç sanatçı, ardından "İmdat" adlı şarkısıyla büyük beğeni topladı. Bu şarkının da içinde yer aldığı "Paradoks" adlı albümünü yayımlayarak hayranlarına yeni bir soluk getirdi. 2022 yılının son dönemlerinde birkaç yeni şarkı daha yayınlayan Çakal, 2023'e ise "Kayıp Yıllarım" adlı çalışmasıyla giriş yaptı. Sürekli yenilikçi ve üretken yapısıyla dikkat çeken Çakal, Türk rap müziğinde adından söz ettirmeye devam ediyor.