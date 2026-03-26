'Aile Arasında 2' geliyor! Gülse Birsel duyurdu

Türk sinemasının en sevilen komedilerinden biri olan Aile Arasında için beklenen o büyük müjde, dün ve bugün (25-26 Mart 2026) magazin gündemine bomba gibi düştü. Gülse Birsel, devam filminin senaryosunun tamamlandığını ve isminin "2 Aile Arasında" olacağını resmen ilan etti.

Gülse Birsel'den "Senaryo Bitti" Paylaşımı

Gülse Birsel, Instagram hesabından üzerinde "2 Aile Arasında" yazan bir senaryo dosyasının görselini paylaşarak heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"2 Aile Arasında yola çıktı geliyorrr! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz. Heyecanlıyız!"

Kadroda Kimler Var?

Henüz resmi tüm isimler tek tek açıklanmasa da, gelen bilgiler ve Gülse Birsel'in sinyalleri doğrultusunda orijinal kadronun omurgasının korunacağı kesinleşti:

Başroller: Yine Engin Günaydın (Fiko) ve Demet Evgar (Solmaz) ikilisini izleyeceğiz.

Dev Kadro: Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ayta Sözeri ve Derya Karadaş gibi isimlerin de hikayeye devam edeceği; oyuncuların paylaşıma verdikleri "Okeyyy" şeklindeki destek yorumlarından da anlaşıldı.

Yönetmen: İlk filmin de yönetmeni olan Ozan Açıktan'ın yeniden koltuğa oturması bekleniyor.

Çekim ve Vizyon Tarihi Tahminleri

Hazırlıkların tamamlandığı ve "motor" demek için gün sayıldığı belirtiliyor. Çekimlerin Mayıs-Haziran 2026 aylarında başlaması planlanıyor.

Prodüksiyon ve montaj süreci de hesaba katıldığında, filmin 2026 sonu veya 2027 başı gibi sinemaseverlerle buluşması kuvvetle muhtemel.



2017 yılında vizyona giren ilk film, 5.2 milyon izleyiciye ulaşarak Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasına girmişti. Aradan geçen 9 yıla rağmen hâlâ dijital platformlarda en çok izlenenler listesinde kalması, devam filminin neden bu kadar büyük bir beklenti yarattığını açıklıyor.