Yeraltı dizisinin Volkan’ı Burak Çelik 2. kez baba oluyor
Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak’tan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. 2024 yılının sonunda Karadağ’da rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren çiftten, ilk bebeklerinin ardından bir müjde daha geldi.
Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre, ailenin yeni üyesinin cinsiyeti de belli oldu: Çiftin bir kız bebekleri olacak.
Burak Çelik ve Ece Bayrak, Aralık 2024’te Karadağ’da düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Henüz evliliklerinin üzerinden çok geçmeden, Aralık 2025'te katıldıkları bir tiyatro galasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Burak Çelik, ikinci çocuk sinyalini şu sözlerle vermişti:
"Oğlumuz Kaan Aslan bizi çok mutlu etti, ikinci bebeğe kısmet olur belki..."
Çift, ilk bebekleri Kaan Aslan’ı 8 Ağustos 2025 tarihinde kucaklarına almıştı. Burak Çelik, oğlunun doğumunu sosyal medyada "Hayatımın en güzel günü" notuyla paylaşmıştı. Kaan Aslan henüz bir yaşına basmadan, abi olmaya hazırlanıyor.