Aile'den ayrılan Ushan Çakır'ın yeni projesi belli oldu

'Aile' dizisinde canlandırdığı Atilla Özyılmaz karakterinin ölümüyle diziye veda eden Ushan Çakır'ın yeni projesi belli oldu. Çakır, çekimleri haziran ortasında başlayacak olan Lanistar Media’nın Netflix için çekeceği “Aşk Sanatı” filminde rol alacak.

Esra Bilgiç, Birkan Sokullu ve Fırat Tanış’ın da başlıca rollerini paylaştığı, Pelin Karamehmetoğlu’nun yazdığı filmi Recai Karagöz yönetecek.

Oyuncunun 'Aile' dizisindeki karakteri, Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Aslan Soykan tarafından geçen haftaki bölümde öldürülmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atilla Özyılmaz karakteri dizide flashback olarak yer almaya devam edecek.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin 11. bölümü yarın akşam izleyiciyle buluşacak.