Akciğer kanseri ile savaşan Billur Kalkavan son sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostu Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmişti. Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla Billur Kalkavan'ın Akciğer Kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Kalkavan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sağlığıyla ilgili son dakika gelişmelerini şu sözlerle anlattı:

Eve dönüyor

"Herkes soruyor en iyisi buradan anlatmak. Tetkikler yapıldı sonuçlar mükemmel (maşallah). Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor ve yok oluyorlar. Ufak tefek bir şeyler kaldığından doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok, enerjim iyi. Ağrım sızım yok.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Billur Kalkavan (@billurkalkavan)'in paylaştığı bir gönderi

"Tek sıkıntım kilo"

Hala tek sıkıntım iştah onu da halledeceğim yavaş yavaş. Kilom 47 boyum 1.64 evli ve 6 çocukluyum. Soran, ilgilenen, dua eden, iyi niyetlerini dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Sayenizde bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda ilerliyorum. Benden de herkese sevgiler, saygılar. Tabii ki en önemlisi bundan sonra sağlığı korumak. Bir sürü konuda düşünce yapısını değiştirmek ki bir daha uğramasın. Bye bye pislikler."

"Güzel yüreğin bu hastalığı yenecek"

Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu