Billur Kalkavan'ın acı günü... Kedisi Korsan hayatını kaybetti

59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan’dan geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber geldi. Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurmuştu. Billur Kalkavan şimdi de kedisinin ölümüyle sarsıldı.

"KORSAN'IMI CENNETE UĞURLADIK"

Kansere yakalanan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ı kaybettiğini duyuran paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti: 18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan Korsan’ımı iki gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim. Kediler şifacıdır, Korsan’ın sağlığı tam 1.5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum. Sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan altı kedimiz ve kendi adımıza Korsan’ı hep minnetle anacağız. Acı çekmiyorum çünkü kedilerin ortalama ömrü 15 senedir. Korsan sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı. Özleyeceğim o kadar.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Billur Kalkavan (@billurkalkavan)'in paylaştığı bir gönderi

"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"

59 yaşındaki Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

"BİR RİCAM VAR"

Öte yandan Billur Kalkavan, daha önce sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti. Sevenlerinden de bir ricada bulunan oyuncu, şunları söylemişti:

Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Hamdi Alkan‘ımın ve Enver Aysever'imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti, herkesten Allah razı olsun. Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler.