Al Pacino 83 yaşında dördüncü kez baba olmuştu! Sevgilisi velayet davası açtı

Oscar ödüllü 83 yaşındaki aktör Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile haziran ayında Roman adında bir erkek çocuğu sahibi oldu. Çift bebek sahibi olduktan 3 ay sonra ayrılma kararı aldı. Haber Hollywood gündemine bomba gibi düştü.

Çocuğun velayeti için mahkemeye başvurdu

ABD ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde çiftin 6 Haziran’da Los Angeles’ta oğulları Roman’ın doğduğunu hatırlatırken, Alfallah’ın çocuğun vesayetini istediği ve bu sayede nafaka almayı amaçladığı da belirtildi.

Daha önceki üç ilişkisinden dört çocuğu bulunan Pacino konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Pacino ile Noor Alfallah, 20220 yılının Nisan ayında birlikte olmaya başlamıştı.

Alfallah’ın mahkemeye başvurarak çocuğu Roman’ın tam vesayetini istediği ve bu sayede nafaka almayı amaçladığı da aktarıldı. Mahkemeye sunulan belgelerde Alfallah ve Pacino’nun imzasının olduğu ve belgenin doğumdan 6 gün sonra imzalandığı kaydedildi.