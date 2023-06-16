Ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oldu! İşte bebeğin adı ve cinsiyeti

Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden olan ve 'Baba', 'Yaralı Yüz' ve 'Şeytan’ın Avukatı' gibi Hollywood'un ikonik filmlerinin yıldızı Al Pacino'nun dördüncü kez baba oldu.

"Roman Pacino"

Daily Mail'in haberine göre, dün doğum yapan Alfallah bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Pacino ile Alfallah'ın bebeğinin adı ise "Roman".

"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızı Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası. Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.

'DNA TESTİ' İDDİASI

Al Pacino'nun kız arkadaşını hamile bırakabileceğine inanmadığını ve çocuğun kendisinden olup olmadığını netleştirmek için babalık testi talep ettiği iddia edilmişti.