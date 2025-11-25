'Alemin Kıralı' dizisinde beraber rol almışlardı! Oya Başar'dan, Evrim Akın açıklaması

Son dönemde magazin gündemini meşgul eden ve "Bez Bebek" dizisinin kulislerinde yaşandığı iddia edilen zorbalık suçlamaları, dizinin eski oyuncularını karşı karşıya getirmiş durumda.

Çocuk oyuncu olarak dizide yer alan Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın'ın kendisine zorbalık yaptığını ve ailesinin boşanma sürecinde olduğu hassas bir dönemde, "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" gibi tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürdü. Keskinci'nin bu ağır iddiaları, dizinin makyözü Arzu Yurter, yönetmeni Şahin Yiğit ve oyuncu Zeynep Gülmez gibi bazı set çalışanları ve oyuncular tarafından desteklendi.

"Ben çok severim ve yakıştıramam ona söylenen kötü bir sözü"

Ancak, Evrim Akın'ın daha sonra rol aldığı "Alemin Kıralı" dizisinden usta oyuncu arkadaşı Oya Başar, bu iddialara kesinlikle katılmadığını belirterek Evrim Akın'a tam destek verdi.

Başar, Akın ile yaklaşık üç yıl boyunca çalıştığını vurgulayarak, "Evrim, çok saygılı, çok terbiyeli. Ben çok severim ve yakıştıramam ona söylenen kötü bir sözü," dedi. Başar, Evrim Akın'ın kişiliğinin zorbalık yapmaya müsait olmadığını dile getirerek, "Evrim asla zorbalık yapacak bir kız değil. Evrim o kadar şeker o kadar neşeli o kadar keyifli bir kızdır ki böyle şeyleri ben duymak bile istemiyorum açıkçası," ifadelerini kullandı. Kendi deneyimlerine dayanarak sette hiçbir zaman Evrim Akın'dan ne bir terbiyesizlik ne de bir saygısızlık görmediğini ekledi.

Bu gelişmeler, sektördeki kulis tartışmalarının boyutunu gözler önüne sererken, Evrim Akın hakkındaki iddialar ve savunmalar gündemdeki yerini koruyor.