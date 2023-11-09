Alina Boz'dan evlilik teklifi iddialarına yanıt: Henüz öyle bir teklif olmadı, bekliyorum

4 yıldır birlikte olduğu Mithatcan Özer ile ilişkisini sonlandıran ve ayrılıktan 14 gün sonra gönlünü Umut Evirgen'e kaptıran Alina Boz, Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Boz, Umut Evirgen’den Paris’te evlilik teklifi aldığı iddiasına yanıt verdi.

"EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYORUM"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde gittiği bir alışveriş merkezinde gelinlik denerken hayranları tarafından fark edilen Alina Boz, "Teklif olmadı henüz. Onu görürüz ya... Parmakta bir yüzük yok daha. Ben paylaşırım öyle güzel bir haberi. O kadar çok söylendi ki... Ben de bekliyorum yani. Göreceğiz" ifadelerini kullanarak, güldü.

"ELİ ÇARPMIŞTIR"

Boz, sevgilisi Umut Evirgen'in, eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyadan bir fotoğrafını beğenip, ardından beğenisini geri çekmesi hakkındaki sorulara da yanıt verdi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Alina Boz, "Olur mu öyle şey ya! Eli çarpmıştır. Biz Instagram'da çok sık vakit geçirmiyoruz. Ben de sizden okudum" şeklinde konuştu.