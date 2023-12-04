Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı

49. Pantene Altın Kelebek ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Gecede En iyi Erkek Şarkıcı ödülü Edis olurken, En İyi Rapçi Ödülünü ise Blok3 aldı.

Ödülü çöpe attı

2020 yılında En İyi Şarkı Ödülünü alan ve bu sene ödüle layık görülmeyen Reynmen, eski ödülünü çöpe atarak protesto etti.

Şarkıcı, Instagram hesabından ödülünü çöpe attığı ana kahkaha emojisi ekledi.

Bu video, Reynmen'in takipçileri ve genel sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı.

Sosyal medyada bu yıl ödül alamadığı için bu davranışı gerçekleştirdiği yazılırken Reynmen'den bir açıklama gelmedi.