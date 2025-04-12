Anne olmaya hazırlanan Meriç Aral: Henüz isim düşünmedik

Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral-Serkan Keskin çifti 2024 yılında dünyaevine girmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile Serkan Keskin'den müjdeli haber geldi. En son Sandık Kokusu dizisinde rol alan Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Meriç Aral, Bebek'teki bir pilates stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan ve erkek bebek bekleyen Meriç Aral, basın mensupları ile sohbet etti.

Aral, hamilelik süreci hakkında; "Her şey yolunda, herkes gibi sağlıklı bir süreç geçirmeye çalışıyorum. Çok yoruldum, beni lütfen yormayın, nefes nefese kaldım" dedi.

Çocuklarına henüz bir isim düşünmediklerini dile getiren Meriç Aral; "Aşermelerim yavaş yavaş başladı ama lütfen daha sonra konuşalım yoruldum biraz" diyerek kahve içmek için bir kafeye oturdu.