Antalya’da Jennifer Lopez rüzgarı! 56’ncı yaşını Türkiye’de karşıladı

Pop müziğin global yıldızı Jennifer Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında önceki akşam Antalya Belek'te muhteşem bir konsere imza attı. Binlerce hayranının akın ettiği bu özel gecede, sahne şovuyla göz kamaştıran Lopez, 56. yaş gününü de Türkiye'de kutladı.

Konsere gelenler arasında futbol dünyasından ve sanat camiasından birçok ünlü isim dikkat çekti. Real Madrid'in yıldız futbolcuları Antonio Rüdiger ve Federico Valverde'nin yanı sıra milli gururumuz Arda Güler de Lopez'i izlemeye gelenler arasındaydı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, oyuncu Burak Özçivit, Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni kardeşi Gamze Erçel de konserde yerini alan isimlerdendi. Gecenin sürprizi ise dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham ve eşi Rosie Huntington-Whiteley oldu.

Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Lopez için doğum günü olması sebebiyle sahnede özel bir pasta kesildi. Sahnedeki kutlamanın ardından, dünyaca ünlü şarkıcı yeni yaşını kaldığı otelin "Cave" (Mağara) olarak adlandırılan özel suit odasında yakın çevresiyle kutlamaya devam etti.

Jennifer Lopez, Türkiye'deki konser serisine 5 Ağustos'ta İstanbul'da devam edecek. Ünlü sanatçı, Festival Park Yenikapı'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.