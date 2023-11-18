Arka Sokaklar dizisine taze kan! Sevilen oyuncu kadroda

Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Pamir Pekin kadroda

Arka Sokaklar dizisine Pamir Pekin katılıyor. 653'üncü bölümde izleyici ile buluşacak. Pekin, 18 sezon boyunca ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde usta oyuncularla bir arada olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Oyuncu, "Uzun zamandır birlikte çalışan bu renkli ve başarılı ekibe dahil olmak benim için çok heyecanlı. Yeni maceralar için hazırım. Türkiye’de bir dizinin bu kadar uzun süre yayında kalması ve böyle başarılı olması nadide bir durum. Polis karakterini canlandırmak ayrı güzel ama bu karakterin hikayesi beni ayrıca cezbetti. Hepimiz diziyle beraber büyüdük, olgunlaştık diyebilirim" ifadelerini kullandı.