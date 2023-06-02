Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya 17 yaşına bastı!

Oyuncu Arzu Yanardağ ile Ali Serter, 2006 yılında nikâh masasına oturmuş, 2008'de boşanma kararı almıştı. Bu evliliğinden 2006 yılında Alara Maya dünyaya gelmişti. Alara Maya şimdi büyüdü ve Arzu Yanardağ'ın boyunu geçti. Ünlü oyuncu kızının doğum gününü özel bir mesaj ile kutladı.

ARZU YANARDAĞ: IŞIL IŞIL, AYDINLIK BİR ÖMRÜN OLSUN CANIM KIZIM

Arzu Yanardağ kızı Alara Maya'nın doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Yanardağ, ''Bugün 17 oldun. Işıl ışıl, aydınlık bir ömrün olsun canım kızım. O güzel gözlerinden sadece mutluluk gözyaşları aksın, iyi ki varsın'' notunu düştü.