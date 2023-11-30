Aşk tatili: Şükrü Özyıldız ile Sibel Çetinkaya doğa ile baş başa
Ağustos ayında yeni bir ilişkiye başlayan oyuncu Şükrü Özyıldız ve Sibel Çetinkaya tatil için rotasını Hint Okyanusu’ndaki Sri Lanka'ya çevirdi.
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kalbini kaptıran oyuncu Şükrü Özyıldız, Hint Okyanusu’ndaki Sri Lanka’ya gittiler. 5 gündür doğa ile iç içe olan ikili, oldukça keyifli zaman geçiriyor.
Neredeyse her anını sosyal medyada paylaşan oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün sevgilisiyle kısa bir helikopter turu yaptı.