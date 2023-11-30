Aşk tatili: Şükrü Özyıldız ile Sibel Çetinkaya doğa ile baş başa

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kalbini kaptıran oyuncu Şükrü Özyıldız, Hint Okyanusu’ndaki Sri Lanka’ya gittiler. 5 gündür doğa ile iç içe olan ikili, oldukça keyifli zaman geçiriyor.

Neredeyse her anını sosyal medyada paylaşan oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün sevgilisiyle kısa bir helikopter turu yaptı.