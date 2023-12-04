Aslı Enver, kızı Elay ile yaptığı ilk uçak yolculuğunu paylaştı

'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ünlenen Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, dört ay önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Son olarak Aslı Enver kızının uçağa bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

UÇAĞA BİNDİLER

Ünlü oyuncu kızını kucağına aldığı o anları, "Mini mini bir kuş" ifadesiyle paylaştı. Eşi Berkin Gökbudak da bu paylaşıma, "Benim güzel kızlarım" ifadesini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Asli Enver (@aslienver)'in paylaştığı bir gönderi

"HOŞ GELDİN ELOŞ'UM"

Güzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ailesiye objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Ünlü isim, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.