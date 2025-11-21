Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile birlikte Paris tatilinde

Ata Demirer, kariyeri ve özel hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü komedyen, özel hayatını kameralardan uzak tutma tercihine rağmen, sevgilisi Dilara Alemdar ile yeni bir aşka yelken açtı.

Çift, bu birlikteliklerini romantik bir Paris tatili ile taçlandırdı. Tatil sırasında çekilen duygusal fotoğraflarını kırmızı kalp emojisi eşliğinde sosyal medya hesaplarından paylaşan Ata Demirer ve Dilara Alemdar, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Özel hayatındaki bu güzel gelişmenin yanı sıra, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, geçtiğimiz aylarda zayıflama sürecini anlatmıştı. Hakkında çıkan mide ameliyatı veya bağırsak yıkatma gibi dedikoduları yalanlayan ünlü isim, herhangi bir cerrahi müdahale geçirmediğinin altını çizmişti.

Demirer, kilo verme sürecinin tamamen sağlıklı bir yaşam tarzı değişikliği sonucu olduğunu belirterek, glisemik indeksini düzenlediğini, insülin direncini kontrol altına aldığını, düzenli beslendiğini ve spor yaptığını söyledi. Ayrıca bu değişimin bir anda olmadığını, 30 kilo kaybettiği sürecin 2.5 yıl sürdüğünü ifade etti.