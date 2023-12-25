Avupa Yakası'nın Yaprak'ıydı... Hale Caneroğlu'nun değişimi şaşırttı

Gülse Birsel'in yazdığı ve 5 sene boyunca ekranlarda yer alan unutulmaz dizilerden biri olan Avrupa Yakası'nda birçok karakter hayatımıza girmişti. Bunlardan biri de Hale Caneroğlu'nun canlandırdığı 'Yaprak' karakteriydi. Turuncu saçlarıyla tanıdığımız Caneroğlu'nun son halini görenler tanımakta bir hayli zorlandı.

Oyunculuğu bırakan Hale Caneroğlu kariyerine konuşmacı, yazar ve eğitmen olarak devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü mezunu olan Hale Caneroğlu, ABD'de tiyatro ve sahne eğitimi almıştır.

OYUNCULUĞU BIRAKTI

Avrupa Yakası'nın ardından birkaç projede daha yer alan Hale Caneroğlu daha sonra oyunculuğu bıraktı.