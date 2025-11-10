Aynadaki Yabancı dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı MF Yapım imzalı "Aynadaki Yabancı" dizisi için erken final kararı alındı.

Birsen Aluntaş'ın haberine göre Düşük reytingler nedeniyle alınan bu karar sonrası, kulislerde 12. bölüme kadar sürmesi beklenen dizi, sadece 7. bölümde final yapacak. Dün beklentinin çok altında kalan reyting sonuçları, artan maliyet bedelleri de göz önüne alınarak maddi zararın önüne geçilmesi amacıyla final kararını hızlandırdı.

Bu kararla "Aynadaki Yabancı", bu sezon "Aşk Ve Gözyaşı" ve "Ben Onun Annesiyim" dizilerinin ardından erken final yapan üçüncü yapım oldu.

Son bölümde neler oldu?

Emirhan'ın Defne'ye dönüp "Azra!" diye seslenmesi, tüm dengeleri alt üst etti ve hikâyede yeni bir dönemin kapısını araladı. İzleyiciler, "Barış ve Selim'in akıbeti ne olacak?" ve "Azra şimdi nasıl bir yol izleyecek?" sorularıyla bölüme yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan malikaneden kovulan Serhan ve Melda çaresizlik içindeydi. Emirhan, Azra'yı tuzağa çekmek için Defne ve Leyla'yı da yanına alarak gizemli bir yolculuğa çıktı. Bir şeylerin ters gittiğini düşünen Barış ve Selim de peşlerine düştüler ancak Emirhan'ın bambaşka bir planı vardı. Tüm karakterlerin yolları kesişirken Sait'in beklenmedik hamlesi tansiyonu iyice yükseltti. Emirhan'ın "Azra!" diye seslenişiyle bölüm nefes kesen bir finalle sona erdi. Son sahnede yaşananlar izleyici yi şoke ederken, herkesin aklında tek bir soru kaldı: Gerçekler ortaya çıktığında kim ayakta kalacak?