"Aynı Yağmur Altında"nın Ali'si Burak Tozkoparan kimdir?

Baba Yapım imzalı 'Aynı Yağmur Altında', ilk bölümüyle bu akşam (9 Şubat Pazartesi) saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin dev kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş’ın yanı sıra Hülya Avşar, Fikret Kuşkan ve Erkan Can gibi usta isimler de yer alıyor.

Aynı Yağmur Altında, Ali Aydan Karakteri

Dizide Burak Tozkoparan, ailesinin otoriter yapısıyla kendi özgür ruhu arasında sıkışmış, Londra’daki bir protestoda tanıştığı Rosa (Nilsu Berfin Aktaş) ile hayatı tamamen değişen Ali Aydan karakterine hayat veriyor. Tozkoparan, bu rol için "Deneyimlemediğim tarzda bir karakter, günümü Ali gibi yaşamaya başladım" diyerek karaktere olan bağlılığını dile getirmiştir.

Burak Tozkoparan kimdir, kaç yaşında?

Burak Tozkoparan 1992 İstanbul doğumlu, aslen Rizeli ve 33 yaşında. Finali 2 Nisan 2011'de Bostancı Gösteri Merkezinde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında bateri ile 1. olmuştur. Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi’ni temsil ettiği yarışma sonrasında eğitimine Okan Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon Bölümünde devam etmiştir. Müzik kariyerinde pek çok grupla birlikte çalışmıştır. Oyunculuk kariyerinde ilk adımı; 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça dizisi ile başlaya

Dizi Kariyeri (Öne Çıkanlar):