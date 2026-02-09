Begüm Kütük'ün babası hayatını kaybetti

Begüm Kütük, babası Celalettin Kütük’ü kaybetti. Oyuncu, babasının fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"DERİN BİR BOŞLUK ARTIK"

"Hayatım boyunca arkamda duran en sessiz güç, en güvenli liman sendin. Varlığınla dünyayı daha sağlam, daha anlamlı kıldın. Şimdi yokluğun, kelimelerin anlatamayacağı kadar derin bir boşluk artık. Bana bıraktığın en büyük miras; duruşun, merhametin ve sevgiyi gösterme biçimindi."

"SESİN KULAKLARIMDA"

Mesajının devamında babasına olan minnetini ifade eden ünlü oyuncu, "Sesin kulaklarımda, öğütlerin kalbimde, hatıraların hep benimle yaşayacak. Seni çok seviyorum. Sonsuza kadar..." ifadelerini kullandı.

BEGÜM KÜTÜK KİMDİR?

Begüm Kütük 27 Ağustos 1980 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine TV dizileri ile adım atan Begüm Kütük Yaşaroğlu 2010 yılında Penguen dergisinin çizeri Erdil Yaşaroğlu ile dünyaevine girdi.

İlk öğretimini Namık Kemal İlkokulu'nda okuyan Yaşaroğlu, orta ve liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimi için Fransa'ya giden Yaşaroğlu, burada Nancy 2 Ünivesitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü tamamlayarak yurda döndü ve oyunculuk kariyerine başladı.

Oyunculuk kariyerine TV dizileriyle başlayan sanatçı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde ve çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Rol aldığı Mar filmi Siyad Film Festivali En İyi Film Ödülü, Malatya Film Festivali Jüri Özel Ödülü, İskenderiye Uluslararası Film Festivali En iyi Film Ödülü'ne layık görüldü. Çalıkuşu adlı dizide Neriman karakterini canlandırmıştır. 2014 sonbaharında başlayan Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Defne karakterini canlandırmaktadır.

2005-2007 yılları arasında Sineshow isimli sinema programı hazırlayıp sundu. 2010-2011 senesinde rol aldığı Olağan Mucizeler tiyatro oyununda canlandırdığı Joy karakteri ile Direkler Arası Seyirci Tiyatro Ödülleri'nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. İnönü Üniversitesi Kısa film Festivali, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması'nda jüri görevini üstlendi. Yurt dışında yayınlanan Orange GSM reklam filmi, Türkiye'de ise Bosch, Samsung, Sarelle reklam kampanyalarında rol aldı.