Anne olmak için gün sayan Begüm Öner'den yeni hamilelik pozları
Türk televizyon dünyasının sevilen ve sempatik çiftlerinden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, hayatlarının en heyecanlı dönemini yaşıyor. Uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüren ikili, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Anne olmak için gün sayan Begüm Öner'den yeni hamilelik pozları geldi.
Seksenler dizisinin setinde filizlenen aşklarını 2015 yılında nikâh masasına taşıyan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, evliliklerinin 10. yılında en anlamlı hediyelerini bekliyor.
Sosyal medyada neşeli tavırlarıyla tanınan ikili, şimdilerde kız bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken hamilelik sürecinin tatlı heyecanını takipçileriyle paylaşıyor.
Geçtiğimiz ay sahilde pasta keserek yaptıkları cinsiyet partisinde kız bebek müjdesi veren çift, hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor. Begüm Öner’in sosyal medyada paylaştığı karnı burnunda pozları takipçilerinden büyük ilgi görürken oyuncu, sürecin fiziksel zorluklarını da samimiyetle dile getiriyor.
Hamileliğin ilerlemesiyle çabuk yorulduğunu belirten Öner, eşiyle çıktığı bir yürüyüşte nefes nefese kaldığını ve esprili bir dille Ceyhun Fersoy'a "Sen git ben gelemeyeceğim" dediğini anlatarak bu dönemin hem zorlayıcı hem de keyifli yanlarını özetliyor.